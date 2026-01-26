Meta, TikTok и YouTube предстанут перед судом из-за депрессии у подростков

Технологические гиганты Meta, TikTok и YouTube на этой неделе предстанут перед судом в Калифорнии. Это первый в истории случай, когда соцсети будут защищаться в суде от обвинений в целенаправленном формировании зависимости у детей и подпитке кризиса психического здоровья молодежи.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Reuters .

Отмечается, что дело 19-летней калифорнийки, известной под инициалами KGM, стало "тестовым случаем" для всей индустрии.

Истица утверждает, что из-за манипулятивного дизайна платформ она еще в детстве стала зависимой от соцсетей. Она уверена, что приложения подпитывали ее депрессию и суицидальные мнения и стремится привлечь компании к ответственности.

В отличие от слушаний в Конгрессе этот процесс заставит руководителей компаний давать показания под присягой.

Это будет первый случай, когда технологическим гигантам придется защищаться в суде от вероятного ущерба, причиненного их продуктами, сказал адвокат истца Мэтью Бергман.

"Они будут под пристальным вниманием, которого нет, когда вы свидетельствуете перед Конгрессом", – сказал он агентству Reuters.

Ожидается, что в суде выступит лично Марк Цукерберг. Позиция Meta остается непоколебимой: компания отрицает связь своих продуктов с ухудшением здоровья девушки.

В то же время, YouTube пытается дистанцироваться от дела, заявляя, что их платформа принципиально отличается от алгоритмических лент Instagram или TikTok.

