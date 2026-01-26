Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,14

--0,03

EUR

50,65

+0,13

Наличный курс:

USD

43,30

43,17

EUR

51,25

51,00

ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Meta, TikTok и YouTube предстанут перед судом из-за депрессии у подростков

Meta, TikTok и YouTube
Meta, TikTok и YouTube предстанут перед судом в США / Depositphotos

Технологические гиганты Meta, TikTok и YouTube на этой неделе предстанут перед судом в Калифорнии. Это первый в истории случай, когда соцсети будут защищаться в суде от обвинений в целенаправленном формировании зависимости у детей и подпитке кризиса психического здоровья молодежи.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Reuters .

Отмечается, что дело 19-летней калифорнийки, известной под инициалами KGM, стало "тестовым случаем" для всей индустрии.

Истица утверждает, что из-за манипулятивного дизайна платформ она еще в детстве стала зависимой от соцсетей. Она уверена, что приложения подпитывали ее депрессию и суицидальные мнения и стремится привлечь компании к ответственности.

В отличие от слушаний в Конгрессе этот процесс заставит руководителей компаний давать показания под присягой.

Это будет первый случай, когда технологическим гигантам придется защищаться в суде от вероятного ущерба, причиненного их продуктами, сказал адвокат истца Мэтью Бергман.

"Они будут под пристальным вниманием, которого нет, когда вы свидетельствуете перед Конгрессом", – сказал он агентству Reuters.

Ожидается, что в суде выступит лично Марк Цукерберг. Позиция Meta остается непоколебимой: компания отрицает связь своих продуктов с ухудшением здоровья девушки.

В то же время, YouTube пытается дистанцироваться от дела, заявляя, что их платформа принципиально отличается от алгоритмических лент Instagram или TikTok.

Напомним, что международная группа истцов подала в суд корпорацию Meta Platforms, Inc. Предметом спора стали заявления компании по поводу уровня конфиденциальности и безопасности популярного мессенджера WhatsApp.

Автор:
Татьяна Бессараб