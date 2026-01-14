Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,18

--0,08

EUR

50,32

--0,20

Наличный курс:

USD

43,45

43,25

EUR

50,78

50,50

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

YouTube усиливает родительский контроль и стандарты контента для подростков в Украине и мире

YouTube усиливает родительский контроль
YouTube усиливает родительский контроль

Сегодня YouTube объявил о запуске нового пакета инструментов и стандартов, предоставляющих родителям больше возможностей контролировать, какой контент смотрят их дети на платформе.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на релиз компании.

Среди ключевых новшеств — возможность устанавливать лимиты просмотра для YouTube Shorts, создавать аккаунты для детей или подростков в несколько касаний и быстро переключаться между семейными профилями.

"Мы верим, что детей нужно защищать в цифровом мире, а не отгораживать от него. Опираясь на отзывы родителей и советы независимых экспертов, мы предоставляем семьям еще больше подходящих именно им инструментов защиты. Это результат десятилетий инвестиций в создание здоровой среды для молодежи на YouTube", - отметил глобальный руководитель YouTube Health Гарт Грэм.

Новые функции включают в себя:

  • Контроль времени и напоминания: родители могут ограничить просмотр Shorts, выключить ленту или настроить напоминание о сне и перерывах.
  • Соответствующий возрасту контент: быстрая регистрация для детей и подростков гарантирует персонализированные рекомендации и соответствующий возрасту контент.
  • Стандарты качественного контента для подростков: разработанные совместно с UCLA, UCL, Американской психологической ассоциацией и Бостонской детской больницей, обеспечивают интересный, безопасный и познавательный контент.

YouTube также презентовал "Руководство для авторов", созданное в сотрудничестве с Save the Children International и Консультативным комитетом YouTube по молодежи и семье. Он содержит рекомендации по созданию безопасного и полезного контента, который способствует развитию подростков, повышает эмоциональную устойчивость и поощряет обучение и творчество.

Авторы контента получают практические советы по созданию безопасной онлайн-среды, борьбе с дезинформацией и популяризации здоровых привычек.

Новые инструменты и стандарты уже начинают внедряться и станут доступны для пользователей во всем мире в ближайшие месяцы .

Напомним, YouTube с опустил новый тарифный план Premium Lite, который позволит просматривать видео и подкасты без рекламы. Ожидается, что новая подписка будет доступна в США, Австралии, Германии и Таиланде.

Автор:
Татьяна Гойденко