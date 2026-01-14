YouTube усиливает родительский контроль и стандарты контента для подростков в Украине и мире

Сегодня YouTube объявил о запуске нового пакета инструментов и стандартов, предоставляющих родителям больше возможностей контролировать, какой контент смотрят их дети на платформе.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на релиз компании.

Среди ключевых новшеств — возможность устанавливать лимиты просмотра для YouTube Shorts, создавать аккаунты для детей или подростков в несколько касаний и быстро переключаться между семейными профилями.

"Мы верим, что детей нужно защищать в цифровом мире, а не отгораживать от него. Опираясь на отзывы родителей и советы независимых экспертов, мы предоставляем семьям еще больше подходящих именно им инструментов защиты. Это результат десятилетий инвестиций в создание здоровой среды для молодежи на YouTube", - отметил глобальный руководитель YouTube Health Гарт Грэм.

Новые функции включают в себя:

Контроль времени и напоминания: родители могут ограничить просмотр Shorts, выключить ленту или настроить напоминание о сне и перерывах.

Соответствующий возрасту контент: быстрая регистрация для детей и подростков гарантирует персонализированные рекомендации и соответствующий возрасту контент.

Стандарты качественного контента для подростков: разработанные совместно с UCLA, UCL, Американской психологической ассоциацией и Бостонской детской больницей, обеспечивают интересный, безопасный и познавательный контент.

YouTube также презентовал "Руководство для авторов", созданное в сотрудничестве с Save the Children International и Консультативным комитетом YouTube по молодежи и семье. Он содержит рекомендации по созданию безопасного и полезного контента, который способствует развитию подростков, повышает эмоциональную устойчивость и поощряет обучение и творчество.

Авторы контента получают практические советы по созданию безопасной онлайн-среды, борьбе с дезинформацией и популяризации здоровых привычек.

Новые инструменты и стандарты уже начинают внедряться и станут доступны для пользователей во всем мире в ближайшие месяцы .

