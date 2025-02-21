YouTube готовит более дешевую подписку Premium Lite без рекламы для видео и подкастов

YouTube планирует запустить новый тарифный план Premium Lite, позволяющий просматривать видео и подкасты без рекламы. Ожидается, что новая подписка будет доступна в США, Австралии, Германии и Таиланде.

Об этом пишет Bloomberg.

Premium Lite станет альтернативой стандартному YouTube Premium, который стоит 13,99 доллара в месяц и включает в себя просмотр всех видео без рекламы, в том числе музыкальных клипов. Новая подписка ориентирована на пользователей, которые не интересуются музыкальными видео, хотят смотреть образовательные ролики, обзоры, подкасты и другой контент без рекламы.

YouTube уже тестировал Premium Lite на некоторых рынках, и теперь официально расширяет его доступность. Представители компании заявили, что новая подписка даст пользователям больше гибкости в выборе способов потребления контента.

Изменение модели монетизации может повлиять на авторов видео, традиционно зарабатывающих в основном на рекламе. Если Premium Lite получит широкую поддержку, доходы от подписок могут стать более значительной частью прибыли создателей контента.

Новый план от YouTube появляется на фоне роста конкуренции в сфере подкастов. Например, Spotify расширяет видеоформат и тестирует подписки, убирающие динамическую рекламу. Однако, в отличие от YouTube, реклама, которую читают самые ведущие подкасты, остается неотъемлемой частью контента.

Чтобы просматривать музыкальные клипы без рекламы, пользователям все же придется оформлять полноценную подписку YouTube Premium.

YouTube анонсировал внедрение новых технологий для защиты авторских прав и контроля над контентом, созданным с помощью искусственного интеллекта.