YouTube готує дешевшу підписку Premium Lite без реклами для відео та подкастів

YouTube планує запустити новий тарифний план Premium Lite, який дозволить переглядати відео та подкасти без реклами. Очікується, що нова підписка буде доступна в США, Австралії, Німеччині та Таїланді.

Про це пише Bloomberg.

Premium Lite стане альтернативою стандартному YouTube Premium, який коштує 13,99 долара на місяць і включає перегляд усіх відео без реклами, зокрема музичних кліпів. Нова підписка орієнтована на користувачів, які не цікавляться музичними відео, а хочуть дивитися освітні ролики, огляди, подкасти та інший контент без реклами.

YouTube вже тестував Premium Lite на деяких ринках і тепер офіційно розширює його доступність. Представники компанії заявили, що нова підписка дасть користувачам більше гнучкості у виборі способів споживання контенту.

Зміна моделі монетизації може вплинути на авторів відео, які традиційно заробляють здебільшого на рекламі. Якщо Premium Lite отримає широку підтримку, доходи від підписок можуть стати значнішою частиною прибутку творців контенту.

Новий план від YouTube з’являється на тлі зростання конкуренції у сфері подкастів. Наприклад, Spotify розширює відеоформат і тестує підписки, які прибирають динамічну рекламу. Проте, на відміну від YouTube, реклама, яку читають самі ведучі подкастів, залишається невід’ємною частиною контенту.

Щоб переглядати музичні кліпи без реклами, користувачам усе ж доведеться оформлювати повноцінну підписку YouTube Premium.

Додамо, YouTube анонсував впровадження нових технологій для захисту авторських прав та контролю над контентом, створеним за допомогою штучного інтелекту.