YouTube посилює батьківський контроль та стандарти контенту для підлітків в Україні та світі

Сьогодні YouTube оголосив про запуск нового пакета інструментів та стандартів, що надають батькам більше можливостей контролювати, який контент дивляться їхні діти на платформі.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на реліз компанії.

Серед ключових нововведень — можливість встановлювати ліміти перегляду для YouTube Shorts, створювати облікові записи для дітей або підлітків у кілька дотиків та швидко перемикатися між сімейними профілями.

"Ми віримо, що дітей потрібно захищати у цифровому світі, а не відгороджувати від нього. Спираючись на відгуки батьків та поради незалежних експертів, ми надаємо сім'ям ще більше інструментів захисту, які підходять саме їм. Це результат десятиліть інвестицій у створення здорового середовища для молоді на YouTube", - зазначив глобальний керівник YouTube Health Гарт Грем.

Нові функції включають:

Контроль часу та нагадування: батьки можуть обмежити перегляд Shorts, вимкнути стрічку або налаштувати нагадування про сон та перерви.

Відповідний віку контент: швидка реєстрація для дітей та підлітків гарантує персоналізовані рекомендації та контент, що відповідає віку.

Стандарти якісного контенту для підлітків: розроблені спільно з UCLA, UCL, Американською психологічною асоціацією та Бостонською дитячою лікарнею, вони забезпечують цікавий, безпечний та пізнавальний контент.

YouTube також презентував “Посібник для авторів”, створений у співпраці з Save the Children International та Консультативним комітетом YouTube з питань молоді та сім’ї. Він містить рекомендації для створення безпечного та корисного контенту, який сприяє розвитку підлітків, підвищує емоційну стійкість та заохочує до навчання й творчості.

Автори контенту отримують практичні поради щодо створення безпечного онлайн-середовища, боротьби з дезінформацією та популяризації здорових звичок.

Нові інструменти та стандарти вже починають впроваджуватися і стануть доступними для користувачів у всьому світі протягом найближчих місяців.

