YouTube заплатить Трампу $24,5 млн за видалення його акаунту

Новини
YouTube виплатить Трампу 22 млн доларів компенсації через блокування його акаунту / Depositphotos

YouTube погодився виплатити президенту США Дональду Трампу 24,5 мільйона доларів у межах мирової угоди щодо позову, який він подав після блокування свого акаунту у 2021 році.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє CNN.

Видання нагадує, що YouTube, який належить Alphabet (Google), заблокував канал Трампа після штурму Капітолію 6 січня 2021 року. Платформа тоді заявила, що видалила відео з його виступами через загрозу закликів до насильства. Канал було відновлено лише у березні 2023 року.

Зазначається, що із цієї суми $22 млн підуть у фонд відновлення Національної алеї у Вашингтоні — на будівництво нової бальної зали Білого дому. 

Ще 2,5 млн отримають інші позивачі — зокрема Американський консервативний союз і письменниця Наомі Вольф.

Це остання із трьох справ Трампа проти соцмереж. Раніше Meta заплатила $25 млн, а X - близько $10 млн.

Домовленість із YouTube стала останньою у низці врегульованих позовів, які Трамп подавав проти соцмереж після відходу з Білого дому.

Нещодавно Трамп подав позов на 15 мільярдів доларів проти видання New York Times та кількох її журналістів, звинувативши їх у наклепі та підриві ділової репутації.

Автор:
Світлана Манько