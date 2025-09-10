Meta та TikTok виграли суд проти ЄС щодо наглядового збору

Компанії Meta та TikTok виграли в суді проти Європейської комісії щодо методології розрахунку наглядового збору, який вони сплачують згідно із Законом про цифрові послуги (Digital Services Act, DSA).

Як пише Delo.ua, про це інформує Reuters.

Згідно з DSA, великі онлайн-платформи повинні сплачувати наглядовий збір у розмірі 0,05% від свого річного чистого доходу у всьому світі. Цей збір покриває витрати ЄС на моніторинг їхньої діяльності. Розмір збору розраховується на основі щомісячної кількості активних користувачів.

Компанії Meta та ByteDance, що належать до TikTok, подали до суду на Європейську комісію після того, як їм було накладено наглядовий збір у розмірі 0,05% від їхнього річного чистого доходу в усьому світі для покриття витрат виконавчої влади ЄС на моніторинг дотримання ними Закону про цифрові послуги.

Розмір річної плати залежить від середньої кількості активних користувачів щомісяця для кожної компанії та від того, чи отримала кожна з них прибуток чи збиток за попередній фінансовий рік. Обидві компанії заявили, що методологія була недосконалою, що призвело до непропорційних комісій.

Рішення суду

Суд загальної юрисдикції в Люксембурзі погодився з позицією компаній, заявивши, що методологія розрахунку збору мала бути прийнята через делегований акт, а не через звичайні імплементаційні рішення. Це означає, що Єврокомісія порушила процедуру.

Суд дав регуляторам 12 місяців на виправлення методології та створення нової правової основи. При цьому, судді вирішили, що Єврокомісія не зобов'язана повертати компаніям сплачені збори за 2023 рік, поки не буде розроблена нова законна база.

Представник Єврокомісії заявив, що рішення суду вимагає "суто формального виправлення процедури" і не ставить під сумнів саму суть збору чи його розмір.

Закон про цифрові послуги

Закон про цифрові послуги (DSA), який набув чинності у листопаді 2022 року, зобов’язує великі технологічні компанії, такі як Amazon, Apple, Google, Microsoft, X (раніше Twitter), та інші, активніше боротися з незаконним та шкідливим контентом. За невиконання вимог компаніям загрожують значні штрафи — до 6% від їхнього річного світового обороту.

Рішення суду є важливим прецедентом, що підкреслює необхідність дотримання належних юридичних процедур при впровадженні нових регуляцій, навіть якщо їхня мета вважається обґрунтованою.

