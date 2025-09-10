Meta и TikTok выиграли суд против ЕС по надзорному сбору

Компании Meta и TikTok выиграли в суде против Европейской комиссии по методологии расчета надзорного сбора, который они платят в соответствии с Законом о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA).

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Reuters.

Согласно DSA, крупные онлайн-платформы должны платить надзорный сбор в размере 0,05% от своего годового чистого дохода по всему миру. Этот сбор охватывает расходы ЕС на мониторинг их деятельности. Размер сбора рассчитывается на основе ежемесячного количества активных пользователей.

Компании Meta и ByteDance, принадлежащие TikTok, подали в суд на Европейскую комиссию после того, как им был наложен наблюдательный сбор в размере 0,05% от их годового чистого дохода во всем мире для покрытия расходов исполнительной власти ЕС на мониторинг соблюдения ими Закона о цифровых услугах.

Размер годовой платы зависит от среднего количества активных пользователей ежемесячно для каждой компании и от того, получила ли каждая прибыль или убыток за предыдущий финансовый год. Обе компании заявили, что методология была несовершенной, что привело к непропорциональным комиссиям.

Решение суда

Суд общей юрисдикции в Люксембурге согласился с позицией компаний, заявив, что методология расчета сбора должна была быть принята через делегированный акт, а не через обычные имплементационные решения. Это означает, что Еврокомиссия нарушила процедуру.

Суд дал регуляторам 12 месяцев на исправление методологии и создание новой правовой базы. При этом судьи решили, что Еврокомиссия не обязана возвращать компаниям уплаченное собрание за 2023 год, пока не будет разработана новая законная база.

Представитель Еврокомиссии заявил, что решение суда требует "чисто формального исправления процедуры" и не ставит под сомнение саму суть сбора или его размер.

Закон о цифровых услугах

Вступивший в силу в ноябре 2022 года закон о цифровых услугах (DSA) обязывает крупные технологические компании, такие как Amazon, Apple, Google, Microsoft, X (ранее Twitter), и другие, активнее бороться с незаконным и вредным контентом. За невыполнение требований компаниям грозят значительные штрафы – до 6% от их годового мирового оборота.

Решение суда является важным прецедентом, подчеркивающим необходимость соблюдения надлежащих юридических процедур при внедрении новых регуляций, даже если их цель считается обоснованной.

Напомним, руководство Североатлантического альянса официально запретило сотрудникам загружать приложение TikTok на свои устройства исходя из соображений безопасности.