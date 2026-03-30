NovaPay залучив 1 мільйон клієнтів: який портрет аудиторії та бізнес-показники

Найбільша концентрація клієнтів зосереджена у Київській, Дніпропетровській, Одеській, Харківській та Львівській областях / NovaPay

Кількість користувачів сервісу NovaPay в Україні перевищила 1 мільйон. Це приватні особи та підприємці, які використовують платформу для щоденних транзакцій як у цифровому форматі, так і в мережі відділень.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу NovaPay.

Портрет користувача

Основний масив клієнтів (понад 900 тисяч) – це фізичні особи. Згідно зі статистикою сервісу, вікове охоплення наступне:

  • Ядро аудиторії (25-40 років): понад 409 тисяч осіб. Це найбільш активні користувачі застосунку для переказів та оплат.
  • Вікова група 40+: майже третина бази (274,5 тис. осіб або 31%), що підтверджує запит на диджиталізацію серед старшого покоління.
  • Молодь (18-25 років): понад 203 тисячі клієнтів.

Гендерний розподіл залишається збалансованим: 54% чоловіків та 46% жінок.

Географія клієнтів та інші показники

Найбільша концентрація клієнтів зосереджена у Київській, Дніпропетровській, Одеській, Харківській та Львівській областях. Проте регіональний розріз виявив цікаві деталі: в Одеській та Закарпатській областях частка жінок серед клієнтів на 5% вища за середню по країні. А у прифронтовій Луганській області сервісом активно користуються 2,6 тисячі осіб.

Драйвер росту – жіноче підприємництво. Окремим стратегічним сегментом є понад 90 тисяч ФОПів, які інтегрували NovaPay у свої бізнес-процеси. Серед підприємців-клієнтів жінки становлять 52%, що є високим показником для фінансового ринку. Найбільш виражений цей тренд в Одеській (57% жінок-ФОПів) та Хмельницькій (56%) областях.

Підприємці використовують платформу для оперативного відкриття рахунків, інвойсингу, приймання оплат та управління післяплатою без зайвої бюрократії.

"Один мільйон клієнтів – це не про масштаб заради масштабу. Це мільйон різних фінансових сценаріїв, у яких NovaPay став зручним і надійним інструментом. Ми будуємо сервіси так, щоб гроші не ускладнювали життя, а працювали на людину – незалежно від того, чи це щоденні витрати, чи власний бізнес", – підкреслив Ігор Сироватко, СЕО NovaPay.

Про NovaPay

NovaPay входить до групи компаній NOVA ("Нова пошта") і вже 13 років розвиває платіжну інфраструктуру. Це міжнародний фінансовий сервіс, що об'єднує понад 3600 відділень та єдину мобільну платформу з окремими профілями для особистих і бізнес-задач.

Загальний обсяг переказів у 2025  році через систему NovaPay сягнув 308,5 млрд грн, зростання становило 31%.

Новим CEO компанії у грудні 2025 року став Ігор Сироватко, однак він до кінця березня 2026 року залишає посаду. Виконуючим обов’язки CEO призначено Ігоря Приходька, який раніше обіймав посаду фінансового директора компанії.

Автор:
Майя Калина