Обсяг переказів через NovaPay за рік зріс майже на третину

Загальний обсяг переказів через систему NovaPay торік сягнув 308,5 млрд грн, зростання становило 31%.

Про це повідомляє пресслужба NovaPay, підбиваючи підсумки 2024 року.

Зазначається, що торік компанія перерахувала до бюджету 1,5 млрд грн, що на 23% більше порівняно з попереднім роком. Також кількість транзакцій через систему NovaPay зросла на 18%, сягнувши 418 мільйонів.

Окрім того, NovaPay забезпечила 2,57 млн операцій за одну добу, при цьому максимальна швидкість обробки транзакцій сягнула 65 операцій за секунду. Ці показники є рекордними для системи.

В пресслужбі додали, що за минулий рік благодійні фонди здійснили понад 1500 транзакцій для реалізації соціальних проєктів на загальну суму 32,5 млн грн за допомогою NovaPay.

Про компанію NovaPay

NovaPay – це міжнародний фінансовий сервіс, що входить до групи компаній NOVA ("Нова пошта") і вже понад 12 років надає платіжні сервіси онлайн і офлайн у понад 3600 відділеннях "Нової пошти". NovaPay першою в Україні серед небанківських фінансових установ отримала розширену ліцензію НБУ, яка дозволила відкривати рахунки та випускати картки.

Нагадаємо, NovaPay стала першою небанківською компанією в Україні, яка представила свій власний мобільний застосунок.

Нещодавно NovaPay запустила продукт із кредитування бізнесу, створений для розвитку та підтримки малого та середнього бізнесу, а саме для ФОПів, які є резидентами України та клієнтами "Нової пошти" і NovaPay.