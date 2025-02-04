Объем переводов через NovaPay за год вырос почти на треть

Общий объем переводов через систему NovaPay в прошлом году достиг 308,5 млрд грн, рост составил 31%.

Об этом сообщает прессслужба NovaPay, подводя итоги 2024 года.

В прошлом году компания перечислила в бюджет 1,5 млрд грн, что на 23% больше по сравнению с предыдущим годом. Также количество транзакций через систему NovaPay выросло на 18%, достигнув 418 миллионов.

Кроме того, NovaPay обеспечила 2,57 млн операций за сутки, при этом максимальная скорость обработки транзакций достигла 65 операций в секунду. Эти показатели являются рекордными для системы.

В пресс-службе добавили, что за прошлый год благотворительные фонды совершили более 1500 транзакций для реализации социальных проектов на общую сумму 32,5 млн грн с помощью NovaPay.

О компании NovaPay

NovaPay – это международный финансовый сервис, входящий в группу компаний NOVA ("Новая почта") и уже более 12 лет предоставляет платежные сервисы онлайн и офлайн в более чем 3600 отделениях "Новой почты". NovaPay первой в Украине среди небанковских финансовых учреждений получила расширенную лицензию НБУ, позволившую открывать счета и выпускать карты.

Напомним, NovaPay стала первой небанковской компанией в Украине, представившей свое собственное мобильное приложение.

Недавно NovaPay запустила продукт по кредитованию бизнеса, созданный для развития и поддержки малого и среднего бизнеса, а именно для ФЛПов, являющихся резидентами Украины и клиентами "Новой почты" и NovaPay.