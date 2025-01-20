NovaPay запускает зарплатные проекты для бизнеса и ФЛП

NovaPay запускает новый сервис для компаний и ФЛПов – зарплатный проект, который делает выплату зарплат быстрой, простой и выгодной – как для работодателей, так и для сотрудников.

Об этом сообщает пресс-служба NovaPay.

Отмечается, что предпринимателям больше не нужно тратить время на подготовку отдельных реестров для каждого банка – все решается через один общий список. Зарплата перечисляется без комиссии, в то время как в других банках это может стоить до 0,5%. Формирование реестра занимает всего несколько минут, а процесс полностью автоматизирован.

Для подключения компании нужно подать минимальный пакет документов: заявление об открытии счета и присоединение к зарплатному проекту. Сотрудникам также не требуется никаких бумажных заявлений, стоит подать заявку для работодателя через мобильное приложение NovaPay и отправить ее бухгалтеру любым удобным способом.

Какие преимущества получения заработной платы на карту NovaPay:

бесплатные виртуальные и физические карты;

выгодные тарифы, ведь все переводы – без комиссий (по реквизитам – без ограничений, по номеру карты – до 50 тыс. грн);

снятие наличных денег без комиссии в отделениях Новой почты или любом банкомате (до 50 000 грн);

20% скидки на услуги Новой почты и комиссию по наложению при оплате через приложение NovaPay (на 6 посылок ежемесячно, максимальная сумма выгоды на одну посылку – 50 грн);

доступ к услугам в приложении NovaPay: покупка корпоративных облигаций, возможность оформления рассрочки, кейс для сборов и накоплений, а также множество удобных функций, облегчающих финансовую рутину.

NovaPay – это международный финансовый сервис, входящий в группу компаний NOVA (Новая почта) и уже более 12 лет предоставляет платежные сервисы онлайн и офлайн в более чем 3 600 отделениях Новой почты. NovaPay первым в Украине среди небанковских финансовых учреждений получил расширенную лицензию НБУ, позволившую открывать счета и выпускать карты.

Про NovaPay

NovaPay – основанный в 2001 году международный финансовый сервис, входящий в группу Nova и обеспечивающий финансовые услуги онлайн и офлайн в отделениях "Новой почты". Согласно данным на сайте, в компании работает около 13 тыс. сотрудников в более чем 3,6 тыс. отделениях "Новой почты" по всей Украине. По данным Национального банка Украины, в 2023 году компания была лидером по внутригосударственным денежным переводам – 32% от общего объема.

Количество транзакций через NovaPay в 2023 году достигло 354 млн, что на 31% больше показателя 2022 года, а их сумма выросла на 41% — до 235,5 млрд грн.

По итогам 9 месяцев 2024 г. через финансовый сервис NovaPay прошло переводов на 213,7 млрд грн. Этот показатель оказался на 29% больше, чем в прошлом году.

Напомним, NovaPay стала первой небанковской компанией в Украине, представившей свое собственное мобильное приложение.

Недавно NovaPay запустила продукт по кредитованию бизнеса, созданный для развития и поддержки малого и среднего бизнеса, а именно для ФЛПов, являющихся резидентами Украины и клиентами Новой почты и NovaPay.