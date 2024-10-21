Сумма всех переводов через NovaPay выросла почти на треть: какой объем с начала года

По итогам 9 месяцев 2024 года через финансовый сервис NovaPay прошли переводы на 213,7 млрд грн. Этот показатель оказался на 29% больше, чем в прошлом году.

Об этом сообщает пресс-служба NovaPay.

Также отмечается, что общее количество совершенных транзакций за это время – 292 млн. Это на 16% больше по сравнению с третьим кварталом 2023 года.

При этом по итогам 9 месяцев 2024 года NovaPay перечислил в бюджет страны более 1 млрд грн налогов и сборов – на 22% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По словам финансового директора NovaPay Игоря Приходько, рост бизнес-показателей сервиса стал возможным благодаря нескольким ключевым факторам:

развитие собственного мобильного приложения, которое имеет уже более 300 тысяч пользователей украинцев и более 20 тысяч бизнес-клиентов;

предпочтение потребителями онлайн-покупок, когда продавцы отправляют товары, а покупатели получают их с помощью "Новой почты".

"А мы обеспечиваем легкие и выгодные платежные решения для бизнеса и украинцев", – добавил Приходько.

Какие наиболее популярные услуги сервиса

Наиболее популярными услугами сервиса являются:

традиционные переводы;

операции по пополнению и снятию наличных с карточек в отделениях "Новой почты";

получение наложенного платежа предпринимателями за проданные и доставленные "Новой почтой" товары.

О NovaPay

NovaPay – основанный в 2001 году международный финансовый сервис, входящий в группу Nova и обеспечивающий финансовые услуги онлайн и офлайн в отделениях "Новой почты". Согласно данным на сайте, в компании работает около 13 тыс. сотрудников в более чем 3,6 тыс. отделениях "Новой почты" по всей Украине. По данным Национального банка Украины, в 2023 году компания была лидером по внутригосударственным денежным переводам – 32% от общего объема.

Количество транзакций через NovaPay в 2023 году достигло 354 млн, что на 31% больше показателя 2022 года, а их сумма выросла на 41% — до 235,5 млрд грн.

Недавно NovaPay запустила продукт по кредитованию бизнеса, созданный для развития и поддержки малого и среднего бизнеса, а именно для ФЛП, являющихся резидентами Украины и клиентами "Новой почты" и NovaPay.

Также сообщалось, что теперь в любом отделении "Новой почты" можно получить международный перевод MoneyGram.