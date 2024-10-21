Сума всіх переказів через NovaPay зросла майже на третину: який обсяг з початку року

За підсумками 9 місяців 2024 року через фінансовий сервіс NovaPay пройшло переказів на 213,7 млрд грн. Цей показник виявився на 29% більшим, ніж минулого року.

Про це повідомляє пресслужба NovaPay.

Також зазначається, що загальна кількість здійснених транзакцій за цей час – 292 млн. Це на 16% більше в порівнянні з третім кварталом 2023 року.

При цьому за підсумками 9 місяців 2024 року NovaPay перерахував до бюджету країни понад 1 млрд грн податків і зборів - на 22% більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

За словами фінансового директора NovaPay Ігоря Приходько, зростання бізнес-показників сервісу стало можливим завдяки кільком ключовим факторам:

розвиток власного мобільного застосунку, який має вже понад 300 тисяч користувачів українців та понад 20 тисяч бізнес-клієнтів;

надання переваги споживачами онлайн-покупкам, коли продавці відправляють товари, а покупці отримують їх за допомогою "Нової пошти".

"А ми забезпечуємо легкі і вигідні платіжні рішення для бізнесу і українців", - додав Приходько.

Які найбільш популярні послуги сервісу

Найбільш популярними послугами сервісу є:

традиційні перекази;

операції з поповнення та зняття готівки з карток у відділеннях "Нової пошти";

отримання післяплати підприємцями за продані і доставлені "Новою поштою" товари.

Про NovaPay

NovaPay - заснований у 2001 році міжнародний фінансовий сервіс, що входить до групи Nova і забезпечує фінансові послуги онлайн і офлайн у відділеннях "Нової пошти". Згідно з даними на сайті, у компанії працює близько 13 тис. співробітників у більш ніж 3,6 тис. відділеннях "Нової пошти" в усій Україні. За даними Національного банку України, у 2023 році компанія була лідером за внутрішньодержавними грошовими переказами - 32% від загального обсягу.

Кількість транзакцій через NovaPay у 2023 році сягнула 354 млн, що на 31% більше за показник 2022 року, а їхня сума зросла на 41% - до 235,5 млрд грн.

Нещодавно NovaPay запустила продукт із кредитування бізнесу, створений для розвитку та підтримки малого та середнього бізнесу, а саме для ФОПів, які є резидентами України та клієнтами Нової пошти і NovaPay.

Також повідомлялося, що відтепер у будь-якому відділенні "Нової пошти" можна отримати міжнародний переказ MoneyGram.