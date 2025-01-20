NovaPay запускає зарплатні проєкти для бізнесу та ФОПів

NovaPay запускає новий сервіс для компаній та ФОПів — зарплатний проєкт, який робить виплату зарплат швидкою, простою та вигідною — як для роботодавців, так і для співробітників.

Про це повідомляє пресслужба NovaPay.

Зазначається, що підприємцям більше не потрібно витрачати час на підготовку окремих реєстрів для кожного банку — усе вирішується через один загальний список. Зарплата перераховується без комісії, тоді як в інших банках це може коштувати до 0,5%. Формування реєстру займає всього кілька хвилин, а процес повністю автоматизований.

Для підключення компанії потрібно подати мінімальний пакет документів: заяву про відкриття рахунку та на приєднання до зарплатного проєкту. Співробітникам також не потрібно жодних паперових заяв, варто лише подати заявку для роботодавця через мобільний застосунок NovaPay та надіслати її бухгалтеру будь-яким зручним способом.

Які переваги отримання заробітної плати на картку NovaPay:

безкоштовні віртуальні та фізичні картки;

вигідні тарифи, адже всі перекази – без комісій (за реквізитами — без обмежень, за номером картки — до 50 тис. грн);

зняття готівки без комісії у відділеннях Нової пошти або будь-якому банкоматі (до 50 000 грн);

20% знижки на послуги Нової пошти та комісію з післяплати при оплаті через застосунок NovaPay (на 6 посилок щомісяця, максимальна сума вигоди на одну посилку – 50 грн);

доступ до послуг у застосунку NovaPay: купівля корпоративних облігацій, можливість оформлення розстрочки, Кейс для зборів і накопичень, а також безліч зручних функцій, які полегшують фінансову рутину.

NovaPay – це міжнародний фінансовий сервіс, що входить до групи компаній NOVA (Нова пошта) і вже понад 12 років надає платіжні сервіси онлайн і офлайн у понад 3 600 відділеннях Нової пошти. NovaPay першим в Україні серед небанківських фінансових установ отримав розширену ліцензію НБУ, яка дозволила відкривати рахунки та випускати картки.

Про NovaPay

NovaPay - заснований у 2001 році міжнародний фінансовий сервіс, що входить до групи Nova і забезпечує фінансові послуги онлайн і офлайн у відділеннях "Нової пошти". Згідно з даними на сайті, у компанії працює близько 13 тис. співробітників у більш ніж 3,6 тис. відділеннях "Нової пошти" в усій Україні. За даними Національного банку України, у 2023 році компанія була лідером за внутрішньодержавними грошовими переказами - 32% від загального обсягу.

Кількість транзакцій через NovaPay у 2023 році сягнула 354 млн, що на 31% більше за показник 2022 року, а їхня сума зросла на 41% - до 235,5 млрд грн.

За підсумками 9 місяців 2024 року через фінансовий сервіс NovaPay пройшло переказів на 213,7 млрд грн. Цей показник виявився на 29% більшим, ніж минулого року.

Нагадаємо, NovaPay стала першою небанківською компанією в Україні, яка представила свій власний мобільний застосунок.

Нещодавно NovaPay запустила продукт із кредитування бізнесу, створений для розвитку та підтримки малого та середнього бізнесу, а саме для ФОПів, які є резидентами України та клієнтами Нової пошти і NovaPay.