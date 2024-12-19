Зручно та все під рукою: як NovaPay цифровізував послуги для підприємців

Щоб малий і середній бізнес ефективно працював, йому потрібні не лише сприятливе економічне середовище та зручна й доступна інфраструктура, а й диджитальні фінансові послуги. У NovaPay стверджують, що зібрали у своєму мобільному застосунку найактуальніші фінансові послуги, якими зараз користуються ФОП. Delo зробило тест-драйв й опитало самих підприємців, щоб з’ясувати, які їхні переваги для малого та середнього бізнесу.

Попри війну та проблеми в економіці, українці продовжують створювати та розвивати свій бізнес. За даними Opendatabot, протягом 9 місяців 2024 року в Україні з'явилося майже 200 тисяч нових підприємців (ФОП), а від початку повномасштабного вторгнення було зареєстровано понад 700 тисяч СПД. Причому 2023 рік став рекордним: кількість новостворених ФОП перевищила 310 тисяч, це навіть більше, ніж у довоєнному 2021 році.

Пояснити таку тенденцію доволі просто: створення бізнесу в Україні сьогодні максимально простий і швидкий процес. Багатогодинні черги до державних реєстраторів та виснажливі візити до податкової служби залишилися у минулому.

Стати підприємцем можна за лічені хвилини. Варто лише подати електронну заяву через портал «Дія», на підставі якої дані про відкриття ФОП автоматично потраплять до Єдиного державного реєстру (ЄДР) та до Державної податкової служби (ДПС). Зручно? Безперечно.

Не менш зручно й те, що інші послуги, насамперед фінансові, ФОП може отримати в одному місці. Відкрити рахунок та платіжну картку собі як фізособі і собі як підприємцю, проводити платежі, знімати готівку тощо. Такі послуги для своїх клієнтів-ФОП пропонує NovaPay: достатньо встановити застосунок на смартфон, пройти реєстрацію та онлайн-верифікацію — і готово! Після цього підприємцю доступний повний набір фінансових сервісів для швидкого і легкого ведення бізнесу.

Швидке відкриття рахунку та головні переваги

Після того як застосунок NovaPay встановлений, налаштований і клієнт виконав необхідні вимоги до верифікації, на головному екрані потрібно обрати пункт «Відкрий рахунок ФОП». Далі слід підтвердити дані, які ми отримали з ЄДР і підписати електронну заяву на відкриття рахунку цифровим підписом.

Після цього підприємець автоматично отримує бізнес-картку. Вона віртуальна та безкоштовна. Але за бажання ФОП може замовити пластикову картку з доставкою її у відділення Нової пошти. Також підприємець отримує доступ до гаманця ФОП у мобільному застосунку та до вебверсії бізнес-кабінету NovaPay.

Переваги користування бізнес-рахунком у NovaPay особливо відчувають підприємці із e-com, які активно відправляють свої товари Новою поштою. Наприклад, зарахування післяплати на рахунок NovaPay відбувається день у день, а на рахунки інших банків — наступного дня.

Також з рахунку ФОП зручно знімати готівку чи поповнювати його. Для цього потрібно у будь-якому з відділень Нової пошти показати касиру штрихкод у застосунку NovaPay.

Власний досвід Співвласники бренду Lelit, які шість років тому починали у невеликому підвалі з кількома швацькими машинами, сьогодні мають виробництво, що відшиває до 15 тисяч комплектів білизни на місяць. Вони пройшли складний шлях, релокацію під час війни, і зараз їхній текстиль продається на усіх континентах. Для ефективної роботи в онлайн-продажах підприємцям важлива швидкість розрахунків, тому вони отримують післяплату на рахунок у NovaPay. «Кілька місяців тому відкрили у NovaPay рахунок для ФОП, тепер процес отримання післяплати став ще швидшим, адже кошти на рахунок надходять день у день, — каже Сергій Згуровський, співвласник бренду Lelit. — Вибір NovaPay був зумовлений кількома чинниками. По-перше, ми співпрацюємо з Новою поштою у логістиці. Зручно, коли всі бізнес-процеси містяться в одній групі компаній. По-друге, ми задоволені тарифами на обслуговування рахунків ФОП: усі операції з коштами від післяплати проходять без комісій, а понад цю суму можна ще зняти готівку до 100 тисяч гривень безкоштовно».

Основні можливості NovaPay та послуги для підприємців

Поточний рахунок, відкритий у NovaPay, дає ФОП доступ до цілої низки фінансових сервісів. Окрім базових, як-от платежі й перекази, ми виділили такі:

1. Регулярні платежі та перекази за IBAN, зокрема за шаблоном. Створення шаблонів спрощує рутинні операції, особливо якщо потрібно проводити багато транзакцій. У NovaPay передбачені шаблони для переказів за IBAN, для бюджетних платежів, а також для переказів з рахунку ФОП на особисту платіжну картку. Оплата за реквізитами максимально зручна. Тепер не потрібно вводити платіжні реквізити вручну. Достатньо вставити в поле дані отримувача. Причому можна скопіювати одразу всі реквізити разом, а програма розставить у потрібні поля. Також є можливість відсканувати всі реквізити, завантажити PDF-файл або фото рахунку з галереї або самостійно зробити фото.

До речі, є опція налаштування автоплатежу. Вона стане у пригоді, коли потрібно здійснювати будь-які операції в ту саму дату, наприклад, розраховуватися з підрядниками або сплачувати податки. Застосунок самостійно надсилає нагадування щодо кожного автоплатежу, підприємцю потрібно буде лише підтвердити операцію.

2. Оформлення електронних довіреностей. ФОП має можливість прямо у застосунку оформити п'ять видів довіреностей до свого рахунку. А саме:

для бухгалтера з правом підпису;

для бухгалтера без права підпису;

для поповнення рахунку готівкою;

для зняття готівки з рахунку;

для поповнення та зняття з рахунку готівки.

Таким чином підприємець може позбутися частини турбот, пов'язаних із щоденними операціями, та передати право проводити платежі або знімати гроші з рахунку довіреній особі.

3. Отримання виписок, довідок за рахунком та реєстр післяплат (контроль оплати). Всю інформацію про обороти за рахунком та про інші операції з деталізацією ФОП можуть отримати безпосередньо у застосунку NovaPay. Реєстр післяплат, або контроль оплати (КО), незамінний для підприємців, які отримують післяплату за товари, що відправили Новою поштою. Можна у застосунку самостійно формувати реєстр за будь-який період, переглядати його там або ділитися реєстром у зручному форматі. Зручно, бо це готівкові і безготівкові операції, і не потрібно додатково вести їхній облік.

Власний досвід Twins Store — це сімейний бізнес, заснований сестрами-близнючками Валерією та Анастасією разом із мамою Світланою. Від пошиття перших бананок вдома вони виросли до виробництва на 300 кв. м, створюючи міські рюкзаки й сумки та відшиваючи корпоративні замовлення. У травні 2024 року Валерія почала користуватися NovaPay, де проводить як ФОП всі фінансові операції у застосунку. «Бухгалтер компанії, маючи довіреність, веде рахунки, проводить платежі, формує виписки та реєстри післяплат, а я зберігаю контроль без передання паролів чи особистих даних. Усе це можна зробити за кілька хвилин, і це значно спрощує фінансові процеси», — ділиться Валерія Букрєєва, співзасновниця Twins store.

Кредити для ФОП

Окрім платіжних та інших операцій, NovaPay* дає підприємцям можливість отримати у позику кошти на розвиток бізнесу. Головне, щоб ФОП:

був резидентом України;

був клієнтом Нової пошти і NovaPay.

Сума позики — від 50 тис. грн грн до 1 млн грн, строк — 3-12 місяців, погашення — наприкінці строку або щомісяця рівними частинами. Відсоткова ставка за кредитом становить 28% річних.

Для оформлення позики потрібно звернутися до менеджера компанії, підготувати мінімальний пакет документів (анкету-опитувальник і податкові декларації) та отримати рішення про видачу кредиту. Зовсім скоро оформити кредит для ФОП можна буде у застосунку.

А що з тарифами?

Будь-якого підприємця хвилює вартість платіжних та інших операцій, оскільки ці витрати впливають на рентабельність бізнесу.

NovaPay пропонує більш ніж лояльні тарифи для ФОП. Усі операції з коштами, що надійшли як післяплата, проводяться без комісій. Зняття готівки та всі операції з коштами, які не є накладеними платежами, теж відбуваються без комісії, якщо сума не перевищує 100 тис. грн. Якщо ж сума більша, то комісія за зняття становитиме 0,5% (мінімум 15 грн), а за перекази до інших фінустанов (банків) — 0,5% (2 грн мінімум, 15 грн максимум).

Також без будь-яких комісій підприємець може отримувати онлайн-виписки за своїм рахунком, розплачуватись бізнес-карткою у торгових точках та в інтернеті за товари й послуги.

Отже, якщо ФОП отримує на свій рахунок переважно післяплату і при цьому не відправляє великі суми на рахунки інших банків, його витрати на послуги NovaPay будуть незначними, а багато операцій і зовсім не передбачають комісій, що вкрай вигідно.

Власний досвід Подружжя Ляпіних, засновники EcoCare, перетворили свій маленький інтернет-магазин в Instagram на успішний бізнес із власним сайтом і шоурумом у місті Хорол. Зараз вони працюють з топовими виробниками косметики з України, Європи та Великої Британії, відправляючи товари не лише по всій Україні, а й за кордон. «Післяплата зараховується день у день. Я щодня отримую детальний звіт про всі грошові перекази. Можу стежити за фінансовими надходженнями у самому застосунку: формувати реєстр, переглядати інформацію за декілька кліків у мобільному застосунку, — каже Ганна Ляпіна. — Сервіс NovaPay справді зручний для ведення щоденних фінансових операцій. Я не тільки приймаю платежі, а й сама через застосунок розраховуюсь із своїми постачальниками за реквізитами. Просто скопіювала всі реквізити з повідомлення і вставила у поле IBAN, а застосунок розставив все по місцях. Та й тарифи справді привабливі: всі операції з коштами, що надійшли як післяплата, — без комісій. Інші надходження: до 100 тисяч — все безкоштовно, а все, що зверху, також доволі прийнятно. Ніколи не платили за платіж більш ніж 10 грн. Усі платежі літають і, що приємно, не за всі гроші світу".

*Кредитує ТОВ "НоваПей Кредит".