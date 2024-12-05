Шаблони платежів та реєстри післяплати для ФОПів: NovaPay оновив застосунок

NovaPay продовжує покращувати фінансові сервіси для підприємців. Тепер ФОПи можуть створювати шаблони та завантажувати реєстри післяплат прямо в застосунку. Про це повідомила пресслужба NovaPay.

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Переваги шаблонів для платежів

Шаблони для платежів значно спрощують виконання регулярних фінансових операцій, які раніше потребували ручного введення даних. Серед них – перекази на IBAN, бюджетні платежі, а також переказ коштів із рахунку ФОП на особисту картку фізичної особи.

Шаблони можна створювати:

· на екрані списку шаблонів;

· з деталей будь-якого платежу ФОП;

· після успішного завершення платежу.

До шаблонів також можна налаштувати автоплатіж із обов’язковим підтвердженням. Застосунок сам нагадає про дату оплати.

Реєстри післяплат: що змінилось

ФОПи тепер можуть формувати реєстр контролю післяплат або відстежувати оплату безпосередньо в застосунку.

Раніше клієнти отримували щоденні реєстри оплат за попередній день на електронну пошту. А нині клієнти можуть:

· самостійно формувати реєстр за будь-який період;

· ділитись реєстром через email, будь-який месенджер тощо;

· переглядати інформацію у кілька кліків у мобільному застосунку.

В пресслужбі нагадують, що в липні цього року NovaPay запровадив для підприємців можливість відкривати платіжний рахунок безпосередньо в застосунку. Тепер користувачі можуть швидко отримати віртуальну бізнес-картку, забезпечити онлайн-доступ до ключових фінансових сервісів, оформлювати довіреності, а також вносити та знімати готівку у відділеннях "Нової пошти" за допомогою штрихкоду в застосунку NovaPay.

Про NovaPay

NovaPay - міжнародний фінансовий сервіс, заснований у 2001 році, який входить до групи Nova та надає фінансові послуги як онлайн, так і офлайн у відділеннях "Нової пошти". За даними офіційного сайту, компанія налічує близько 13 тисяч співробітників і працює у понад 3,6 тисячі відділень "Нової пошти" по всій Україні.

Згідно з інформацією Національного банку України, у 2023 році NovaPay стала лідером за обсягом внутрішньодержавних грошових переказів, займаючи 32% від загального ринку.

Кількість транзакцій через NovaPay у 2023 році досягла 354 млн, що на 31% більше порівняно з 2022 роком. Загальна сума переказів зросла на 41% і склала 235,5 млрд грн.

Нещодавно NovaPay запустив продукт із кредитування бізнесу, створений для розвитку та підтримки малого та середнього бізнесу, а саме для ФОПів, які є резидентами України та клієнтами Нової пошти і NovaPay.