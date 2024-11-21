NovaPay залучає інвесторів через власний застосунок. Відсотки – кращі за банківські, – CFO компанії Ігор Приходько

З травня минулого року NovaPay пропонує українцям нетиповий інвестиційний продукт – власні корпоративні облігації. Нещодавно компанія повідомила про попередні підсумки їхніх продажів: станом на жовтень 2024 року, цінні папери NovaPay (емітент облігацій – ТОВ "НоваПей Кредит") придбали вже близько 3000 українців на понад 600 млн гривень. Також компанія оновила відсоткові ставки по облігаціях.

Чому NovaPay обрала шлях формування пасивів через облігації, на які цілі планується використати залучених коштів, а також про стратегію розвитку фінансової складової діяльності компанії на найближчі роки розповів CFO NovaPay Ігор Приходько.

Компанія NovaPay – частина групи компаній Nova ("Нова пошта"). Як влаштована ваша робота? На чому фокусуєтесь?

— Протягом 12 років ми надаємо українцям та бізнесу зручні рішення для платежів і переказів. Ми забезпечуємо фінансові розрахунки за тими послугами, які надає Нова пошта. Об’єднуючи фінансові послуги з логістикою, ми створюємо продукти, якими користуються мільйони українців. Певен, що всі українці знають, що таке післяплата і залюбки користуються нею. Щоденно ми обслуговуємо понад 1 млн клієнтів.

Однак, протягом останніх років компанія трансформується та розширює свої послуги за межі традиційних оплат за логістику. Минулого року NovaPay отримала розширену ліцензію від НБУ, ставши першою небанківською фінансовою установою, яка може відкривати рахунки та випускати картки. Протягом 8 місяців ми розробили та запустили власний мобільний застосунок. Ми стали першопрохідцями в цьому сегменті ринку.

Наша ціль зараз — збільшувати кількість клієнтів, які користуються не тільки логістичними послугами, але й фінансовими. Тому ми створили продукт, який допомагатиме українцям полегшувати їхню фінансову рутину, – власний платіжний застосунок.

Як виникла ідея створення власного фінансового застосунку, зважаючи на велику кількість технологічних банків, з якими важко конкурувати?

— Їй дуже багато років. Ми завжди хотіли давати клієнтам більше. Логіка проста: якщо ми вже надаємо прості фінансові послуги, безпосередньо грошові перекази, то чому ми не можемо збільшити спектр цих послуг? Це буде органічно, та й досвід ми вже маємо.

До того ж кожен бізнес потребує нових викликів та розвитку. Вже якийсь час ми планували вихід за межі "Нової пошти" та досліджували, які продукти та технології можуть бути найбільш ефективними для нас та цікавими нашим клієнтам.

Ми визначили для себе мету стати найкращою фінансовою компанією, при цьому не стаючи черговим українським банком

Коли стало відомо, що в Україні набере чинності оновлений закон про платіжні послуги, ми зрозуміли, що це саме те, що нам потрібно. І ми почали діяти та створили зручний фінансовий застосунок для щоденного банкінгу. У нашому фіолетовому застосунку доступні всі звичні для клієнтів банківські послуги: платіжна картка, платежі, перекази, оплата комунальних послуг, оформлення розстрочки та інше. Крім того, ми пропонуємо функції, які не знайдете більше ніде на українському ринку.

В якихось речах наразі ми не можемо конкурувати з банками, особливо з державними. Наприклад, у вартості кредитів для ФОПів. У нас з банками різна вартість фондування, різна вартість пасиву, який ми вкладаємо в кредитний портфель. Тому якщо порівнювати державні банки, державні програми, де для ФОПів є цільові кредити, і він в результаті має 10-15% річних, ми тут не конкуренти — наша ставка 28%, хоча до кінця січня наступного року діє акційна ставка – 20%.

Хто є споживачем ваших фінансових послуг?

— Типовий портрет користувача нашим мобільним застосунком — це клієнт "Нової пошти", який активно купує або продає онлайн та не боїться інновацій. Таких активних користувачів у нас вже понад 360 тисяч.

Ви як "небанк" не можете залучати депозити від клієнтів. Проте, у вас є альтернатива – продаж корпоративних облігацій. Чому вирішили йти цим шляхом?

— Так, дійсно, ми не можемо залучати депозити, як це роблять банки. Але оскільки ми надаємо схожі послуги, то нам потрібно було створити продукт на кшталт депозитів. Проаналізувавши ринок та бізнеси, яким клієнти довіряють свої гроші, ми зрозуміли, що клієнти схильні довіряти не тільки банкам. А ще й великим компаніям, які є love mark для клієнта, або авторитетними з погляду масштабу ведення бізнесу. Звісно, такою для українців вже багато років є група компаній NOVA, їй довіряють. Тому ми й вирішили спробувати та випустити власні корпоративні облігації. У нас було глибоке переконання, що це повинно спрацювати. І так, власне, і вийшло.

На яку суму ви випустили облігації, скільки вже продали інвесторам? Куди підуть залучені кошти?

— Ми стартували минулого року, тоді NovaPay зареєстрував три публічні випуски відсоткових облігацій серій A, B, і C по 100 млн грн кожен. У 2024 році ми випустили ще три випуски таких цінних паперів – серій D, Е та F. До речі, рейтингова агенція "Стандарт-Рейтинг" постійно присвоює кредитний рейтинг всім нашим облігаціям, і наша оцінка – на рівні uaAA. Це найвищий показник серед українських фінансових установ.

Було чимало обговорень, особливо коли ми перший раз погоджували котирування за облігаціями, але все спрацювало — наразі у нас зареєстрована емісія загальним обсягом 600 млн грн, а продали трохи більше ніж 300 млн — це наш портфель на сьогодні. Але якщо дивитись на обіг, то ми вже два рази цю емісію "обернули". Це означає, що клієнти, які один раз спробували, і ми з ними розрахувались, до нас повертаються.

Кількість клієнтів, які щоденно купують облігації в нашому застосунку, зростає, і якщо ми стартували на початку з 1-2 клієнтів на день, то зараз маємо вже близько 3 000 облігаціонерів

Кошти, залучені від розміщення облігацій, спрямовуємо на розвиток наших кредитних продуктів, що вже ефективно працюють.

Корпоративні облігації в Україні зазвичай купують переважно інституційні інвестори. Ви ж додали можливість їх придбання у застосунок. Чому ви вирішили виходити на роздрібний ринок? Розмістити облігації лише серед інституціоналів не було б простіше?

— Наші випуски незвичні для ринку, тому що вони орієнтовані не на корпоративних клієнтів, а на фізичних осіб. В цьому і є складність, тому що наші випуски публічні, а процес публічного супроводження випуску – важчий. Щодо самого процесу реєстрації регулятором за новими процедурами, тут ми також були першопрохідцями. І це також наклало певний відбиток. Але це все вартувало результату.

Наскільки це конкурентний з точки зору дохідності для клієнтів продукт?

— Наразі дохідність наших облігацій за 1 місяць становить 10%, на 12 місяців — 18% річних. Можна дискутувати, це багато чи мало, проте в порівнянні з ринковими ставками по депозитах дохід трохи вищий. Це альтернативний та доступний інвестиційний інструмент.

А що стосовно сплати податків за цими цінними паперами?

— Як і будь-який дохід, прибуток від продажу облігацій має бути оподаткований, як і ті самі депозити чи кешбек. Але нашим клієнтам не доведеться про це турбуватись. Вони отримують виплату на свій рахунок вартості бондів і відсотків вже після вирахування всіх податків. Податковим агентом тут виступає наш партнер, учасник фондового ринку, який забезпечує ведення рахунків у цінних паперах.

Ви сказали, що кошти, отримані від облігацій, спрямовуєте у розвиток бізнесу, а саме у кредитні продукти. Які із них вже запустили, які ще в планах?

— Кошти від продажу облігацій ми залучаємо для фінансування наших кредитних програм. Наприклад, посилка в кредит, розстрочка для приватних клієнтів і кредити для бізнесу.

Посилка в кредит вже півтора роки користується популярністю наших клієнтів. Вже понад 40 тисяч українців скористались послугою та оформили 170 000 таких кредитів за допомогою NovaPay. Також цього літа ми запустили можливість оформлення розстрочки у застосунку. Це можна зробити двома способами: будь-яку операцію, яку ви вже зробили, можна перевести в розстрочку, або отримати кредитні кошти на картку. Це послуга в один клік. Строк кредитування від 3 до 12 місяців, а сума може сягати до 100 тис грн, залежить від персонального кредитного ліміту. За чотири місяці ми вже видали позик на понад 375 млн грн.

Кредит для ФОПів можна оформити на суму від 100 тис. грн до 1 млн грн строком від одного до двох років з базовою відсотковою ставкою до 28% річних. Повернення позики — щомісячно, рівними частинами протягом всього періоду.

Які ваші плани? Які складнощі вбачаєте у їх реалізації, які стимулюючі фактори?

— Ми хочемо стати кращим платіжним додатком і сервісом, що обслуговує e-commerce. Передумови на ринку, наша велика екосистема, спільна з усією групою компаній і наша готовність для цього є. Звісно, є і виклики, і складнощі, але хочу вірити, що ми з усім впораємось.