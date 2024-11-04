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Українські компанії можуть відкрити рахунок у NovaPay: які документи для цього потрібні
NovaPay відкриватиме рахунки юридичним особам – їх відкриття і обслуговування, всі платежі та перекази є безкоштовними.
Про це повідомляє пресслужба NovaPay.
Зазначається, що для діючих клієнтів "Нової пошти" і NovaPay діє спрощена процедура відкриття рахунків.
Для відкриття корпоративного рахунку новим клієнтам варто заповнити анкету на сайті і подати такі документи:Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
- опитувальник;
- реєстраційні документи;
- ідентифікаційні дані розпорядників та документи, що підтверджують їхні повноваження;
- договірна база.
В NovaPay повідомляють, що разом із відкритим рахунком кожен клієнт отримує персонального менеджера і особистий бізнес-кабінет із широким функціоналом:
- віддаленим керуванням рахунком – для керівника та довірених осіб;
- мультикабінетом для роботи з групою компаній NOVA (Нова пошта);
- платежами в гривні;
- виписками, історією та шаблонами, візуванням платежів за звичними КЕП тощо.
"Платіжні рахунки у NovaPay для компаній, що вже працюють з "Новою поштою", – логічний і очікуваний крок. Це значно спростить їх фінансову рутину та допоможе швидше вести розрахунки. Наприклад, на рахунок NovaPay кошти за післяплату зараховуються день у день", – заявив директор з інновацій NovaPay Олексій Рубан.
Нагадаємо, тепер підприємці можуть замовити пластикову бізнес-картку через застосунок NovaPay і отримати її у відділенні "Нової пошти". Це нова зручна послуга для клієнтів, які вже активно користуються рахунками ФОП від NovaPay.
Також додамо, що в липні цього року NovaPay дав підприємцям можливість відкривати платіжний рахунок у застосунку NovaPay. Функціонал дозволяє легко та швидко отримати віртуальну бізнес-картку та онлайн-доступ до основних фінансових сервісів, а також виводити дохід ФОПу на картку фізособи.
Про NovaPay
NovaPay - заснований у 2001 році міжнародний фінансовий сервіс, що входить до групи Nova і забезпечує фінансові послуги онлайн і офлайн у відділеннях "Нової пошти". Згідно з даними на сайті, у компанії працює близько 13 тис. співробітників у більш ніж 3,6 тис. відділеннях "Нової пошти" в усій Україні. За даними Національного банку України, у 2023 році компанія була лідером за внутрішньодержавними грошовими переказами - 32% від загального обсягу.
Кількість транзакцій через NovaPay у 2023 році сягнула 354 млн, що на 31% більше за показник 2022 року, а їхня сума зросла на 41% - до 235,5 млрд грн.
За підсумками 9 місяців 2024 року через фінансовий сервіс NovaPay пройшло переказів на 213,7 млрд грн. Цей показник виявився на 29% більшим, ніж минулого року.
Нагадаємо, NovaPay стала першою небанківською компанією в Україні, яка представила свій власний мобільний застосунок.
Нещодавно NovaPay запустила продукт із кредитування бізнесу, створений для розвитку та підтримки малого та середнього бізнесу, а саме для ФОПів, які є резидентами України та клієнтами "Нової пошти" і NovaPay.