Українські компанії можуть відкрити рахунок у NovaPay: які документи для цього потрібні

NovaPay відкриватиме рахунки юридичним особам – їх відкриття і обслуговування, всі платежі та перекази є безкоштовними.

Про це повідомляє пресслужба NovaPay.

Зазначається, що для діючих клієнтів "Нової пошти" і NovaPay діє спрощена процедура відкриття рахунків.

Для відкриття корпоративного рахунку новим клієнтам варто заповнити анкету на сайті і подати такі документи:

опитувальник;

реєстраційні документи;

ідентифікаційні дані розпорядників та документи, що підтверджують їхні повноваження;

договірна база.

В NovaPay повідомляють, що разом із відкритим рахунком кожен клієнт отримує персонального менеджера і особистий бізнес-кабінет із широким функціоналом:

віддаленим керуванням рахунком – для керівника та довірених осіб;

мультикабінетом для роботи з групою компаній NOVA (Нова пошта);

платежами в гривні;

виписками, історією та шаблонами, візуванням платежів за звичними КЕП тощо.

"Платіжні рахунки у NovaPay для компаній, що вже працюють з "Новою поштою", – логічний і очікуваний крок. Це значно спростить їх фінансову рутину та допоможе швидше вести розрахунки. Наприклад, на рахунок NovaPay кошти за післяплату зараховуються день у день", – заявив директор з інновацій NovaPay Олексій Рубан.

Нагадаємо, тепер підприємці можуть замовити пластикову бізнес-картку через застосунок NovaPay і отримати її у відділенні "Нової пошти". Це нова зручна послуга для клієнтів, які вже активно користуються рахунками ФОП від NovaPay.

Також додамо, що в липні цього року NovaPay дав підприємцям можливість відкривати платіжний рахунок у застосунку NovaPay. Функціонал дозволяє легко та швидко отримати віртуальну бізнес-картку та онлайн-доступ до основних фінансових сервісів, а також виводити дохід ФОПу на картку фізособи.

Про NovaPay

NovaPay - заснований у 2001 році міжнародний фінансовий сервіс, що входить до групи Nova і забезпечує фінансові послуги онлайн і офлайн у відділеннях "Нової пошти". Згідно з даними на сайті, у компанії працює близько 13 тис. співробітників у більш ніж 3,6 тис. відділеннях "Нової пошти" в усій Україні. За даними Національного банку України, у 2023 році компанія була лідером за внутрішньодержавними грошовими переказами - 32% від загального обсягу.

Кількість транзакцій через NovaPay у 2023 році сягнула 354 млн, що на 31% більше за показник 2022 року, а їхня сума зросла на 41% - до 235,5 млрд грн.

За підсумками 9 місяців 2024 року через фінансовий сервіс NovaPay пройшло переказів на 213,7 млрд грн. Цей показник виявився на 29% більшим, ніж минулого року.

Нагадаємо, NovaPay стала першою небанківською компанією в Україні, яка представила свій власний мобільний застосунок.

Нещодавно NovaPay запустила продукт із кредитування бізнесу, створений для розвитку та підтримки малого та середнього бізнесу, а саме для ФОПів, які є резидентами України та клієнтами "Нової пошти" і NovaPay.