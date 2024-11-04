Украинские компании могут открыть счет в NovaPay: какие документы для этого нужны

NovaPay будет открывать счета юридическим лицам – их открытие и обслуживание, все платежи и переводы бесплатны.

Об этом сообщает пресс-служба NovaPay.

Отмечается, что для действующих клиентов "Новой почты" и NovaPay действует упрощенная процедура открытия счетов.

Для открытия корпоративного счета новым клиентам следует заполнить анкету на сайте и подать следующие документы:

опросник;

регистрационные документы;

идентификационные данные распорядителей и документы, подтверждающие их полномочия;

договорная база.

В NovaPay сообщают, что вместе с открытым счетом каждый клиент получает персонального менеджера и личный бизнес-кабинет с широким функционалом:

удаленным управлением счетом – для руководителя и доверенных лиц;

мультикабинетом для работы с группой компаний NOVA ("Новая почта");

платежами в гривне;

выписками, историей и шаблонами, визированием платежей привычными КЭП и т.д.

"Платежные счета в NovaPay для компаний, уже работающих с "Новой почтой", – логичный и ожидаемый шаг. Это значительно упростит их финансовую рутину и поможет быстрее вести расчеты. Например, на счет NovaPay средства за наложенный платеж зачисляются день в день", – заявил директор по инновациям NovaPay Алексей Рубан.

Напомним, теперь предприниматели могут заказать пластиковую бизнес-карту через приложение NovaPay и получить ее в отделении "Новой почты". Это новая удобная услуга для клиентов, уже активно пользующихся счетами ФЛП от NovaPay.

Также добавим, что в июле этого года NovaPay дал предпринимателям возможность открывать платежный счет в приложении NovaPay. Функционал позволяет легко и быстро получить виртуальную бизнес-карту и онлайн-доступ к основным финансовым сервисам, а также выводить доход ФЛП на карту физлица.

О NovaPay

NovaPay – основанный в 2001 году международный финансовый сервис, входящий в группу Nova и обеспечивающий финансовые услуги онлайн и офлайн в отделениях "Новой почты". Согласно данным на сайте, в компании работает около 13 тыс. сотрудников в более чем 3,6 тыс. отделениях "Новой почты" по всей Украине. По данным Национального банка Украины, в 2023 году компания была лидером по внутригосударственным денежным переводам – 32% от общего объема.

Количество транзакций через NovaPay в 2023 году достигло 354 млн, что на 31% больше показателя 2022 года, а их сумма выросла на 41% — до 235,5 млрд грн.

По итогам 9 месяцев 2024 года через финансовый сервис NovaPay прошло переводов на 213,7 млрд грн. Этот показатель оказался на 29% больше, чем в прошлом году.

Напомним, NovaPay стала первой небанковской компанией в Украине, представившей свое собственное мобильное приложение.

Недавно NovaPay запустила продукт по кредитованию бизнеса, созданный для развития и поддержки малого и среднего бизнеса, а именно для ФЛП, являющихся резидентами Украины и клиентами "Новой почты" и NovaPay.