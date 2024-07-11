В приложении NovaPay появилась возможность открыть счет для ФЛП онлайн

Теперь предприниматели могут открыть свой платежный счет в приложении NovaPay. Функционал позволяет легко и быстро получить виртуальную бизнес-карту и онлайн доступ к финансовым сервисам.

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Об этом сообщает пресс-служба NovaPay.

По словам директора по инновациям NovaPay Алексея Рубана, в приложении были созданы основные услуги, которые помогут упростить ежедневную финансовую рутину для клиентов-предпринимателей: открытие счета, платежи и переводы по IBAN, электронные выписки по счету и справки.

"Далее в планах увеличение функций, в том числе выдача доверенностей на разные операции, выпуск физических бизнес-карт, кредитование и т.д.", – сообщил он.

Что получат предприниматели с новым функционалом

Согласно пресс-релизу, с новым функционалом предприниматели получат:

быстрое зачисление наложенного платежа: средства, поступившие от клиентов, как наложенный платеж, зачисляются на счет ФЛП в NovaPay в день оплаты (на счет других банков - на следующий день);

привлекательные тарифы: открытие и обслуживание счета, а также переводы на собственные счета NovaPay или на счета других банков по IBAN - сейчас они бесплатные;

легкость сервиса: моментальные переводы средств со счета ФЛП на личную карту NovaPay, онлайн-поддержка 24/7, легкое снятие наличных. В несколько кликов средства можно перевести со счета ФЛП на свою личную карту, с которой снять наличные без комиссии в отделении "Новой почты" по штрихкоду в приложении NovaPay, а также с карты в любом банкомате в Украине до 50 000 грн без комиссий.

Также, как отмечают в NovaPay, если клиент при регистрации в приложении отметил, что имеет ФЛП, то у него автоматически появляется возможность открыть бизнес-счет внутри приложения в несколько кликов. Для ФЛП, уже имеющих счета в NovaPay, вся необходимая информация появится в приложении автоматически, без дополнительной регистрации. Необходимо только обновить мобильное приложение до последней версии.

О NovaPay

NovaPay – основанный в 2001 году международный финансовый сервис, входящий в группу Nova и обеспечивающий финансовые услуги онлайн и офлайн в отделениях "Новой почты". Согласно данным на сайте, в компании работает около 13 тыс. сотрудников в более чем 3,6 тыс. отделениях "Новой почты" по всей Украине. По данным Национального банка Украины, в 2023 году компания была лидером по внутригосударственным денежным переводам – 32% от общего объема.

Количество транзакций через NovaPay в 2023 году достигло 354 млн, что на 31% больше показателя 2022 года, а их сумма выросла на 41% - до 235,5 млрд грн.

NovaPay стала первой небанковской компанией в Украине, представившей свое собственное мобильное приложение.

Недавно NovaPay запустила продукт по кредитованию бизнеса, созданный для развития и поддержки малого и среднего бизнеса, а именно для ФЛП, являющихся резидентами Украины и клиентами "Новой почты" и NovaPay.

Напомним, в приложении NovaPay значительно упростили оплату по реквизитам - теперь весь процесс требует всего двух кликов.