В приложении NovaPay значительно упростили оплату по реквизитам

Через приложение NovaPay стало гораздо проще платить по реквизитам: теперь весь процесс требует всего двух кликов.

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Об этом сообщила пресс-служба NovaPay.

Там отмечают, что по IBAN теперь можно платить быстро, легко и надежно, всего в пару кликов:

запарсить реквизиты, присланные в электронном виде, то есть скопировать сразу все реквизиты из сообщения (как обычно это и делается) и вставить все вместе в поле IBAN. Приложение расставит все самостоятельно по местам. Останется только проверить, если нужно, изменить назначение платежа и сумму;

отсканировать номер IBAN.

В NovaPay объясняют, что парсинг позволяет пользователю скопировать полное сообщение с реквизитами для IBAN, учитывая счет, ИНН/ЕГРПОУ, получателя и сумму оплаты.

"Не нужно вручную вводить кучу цифр и слов – система автоматически расставит все на свои места и сэкономит время на осуществление платежа", - говорится в сообщении.

Кроме того, можно отсканировать номер IBAN камерой мобильного устройства. Номер счета появится в поле. Остальные данные нужно внести вручную.

По словам директора по инновациям NovaPay Алексея Рубана, обычно при платежах по реквизитам нужно ввести данные в пять полей – IBAN, имя или название получателя, его код, назначение платежа и сумма. Но скопировать можно только сам IBAN, все остальное придется вносить вручную – это долго, неудобно, есть риск ошибиться.

"Мы в NovaPay делаем все для быстрых и легких расчетов, поэтому ввели это упрощение для наших клиентов", - подчеркнул он.

"Учитывая, что Национальный банк Украины готовится к ограничению переводов по номеру карты, и переводы по IBAN будут учащаться, эта функция быстрого ввода значительно облегчит платежи наших клиентов", - подытожил директор по инновациям.

Также отмечается, что платежи по реквизитам IBAN в приложении NovaPay производятся без лимитов по сумме и без комиссий при переводе средств.

О NovaPay

NovaPay – основанный в 2001 году международный финансовый сервис, входящий в группу Nova и обеспечивающий финансовые услуги онлайн и офлайн в отделениях "Новой почты". Согласно данным на сайте, в компании работает около 13 тыс. сотрудников в более чем 3,6 тыс. отделениях "Новой почты" по всей Украине. По данным Национального банка Украины, в 2023 году компания была лидером по внутригосударственным денежным переводам – 32% от общего объема.

Количество транзакций через NovaPay в 2023 году достигло 354 млн, что на 31% больше показателя 2022 года, а их сумма выросла на 41% - до 235,5 млрд грн.

Напомним, NovaPay стала первой небанковской компанией в Украине, представившей свое собственное мобильное приложение.

Недавно NovaPay запустила продукт по кредитованию бизнеса, созданный для развития и поддержки малого и среднего бизнеса, а именно для ФЛП-ов, являющихся резидентами Украины и клиентами Новой почты и NovaPay.

Также сообщалось, что теперь в любом отделении "Новой почты" можно получить международный перевод MoneyGram.