У застосунку NovaPay значно спростили оплату за реквізитами

Через застосунок NovaPay стало значно простіше платити за реквізитами: тепер весь процес потребує всього двох кліків.

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Про це повідомила пресслужба NovaPay.

Там зазначають, що за IBAN тепер можна сплатити швидко, легко і надійно, всього у пару кліків:

запарсити реквізити, надіслані у електронному вигляді, – тобто скопіювати одразу всі реквізити з повідомлення (як зазвичай це і робиться) і вставити все разом в поле IBAN. Додаток розставить все самостійно по місцях. Залишиться тільки перевірити, якщо треба, змінити призначення платежу і суму;

відсканувати номер IBAN.

У NovaPay пояснюють, що парсинг дозволяє користувачу скопіювати повне повідомлення з реквізитами для IBAN, враховуючи рахунок, ІПН/ЄДРПОУ, отримувача та суму оплати.

"Не потрібно вручну вводити купу цифр і слів – система автоматично розставить все на свої місця і зекономить час на здійснення платежу", - йдеться в повідомленні.

Крім того, відсканувати номер IBAN можна камерою мобільного пристрою. Номер рахунку зʼявиться у відповідному полі. Інші дані потрібно внести вручну.

За словами директора з інновацій NovaPay Олексія Рубана, зазвичай при платежах за реквізитами потрібно ввести дані у пʼять полів – IBAN, імʼя чи назва отримувача, його код, призначення платежу і сума. Але скопіювати можна тільки сам IBAN, все інше доведеться вносити вручну – це довго, незручно, є ризик помилитись.

"Ми в NovaPay робимо все для швидких і легких розрахунків, тому впровадили це спрощення для наших клієнтів", - підкреслив він.

"Зважаючи на те, що Національний банк України готується до обмеження переказів за номером картки, і перекази за IBAN будуть частішими, ця функція швидкого вводу значно полегшить платежі наших клієнтів", - підсумував директор з інновацій.

Також зазначається, що платежі за реквізитами IBAN у застосунку NovaPay здійснюються без лімітів по сумі та без жодних комісій при переказі коштів.

Про NovaPay

NovaPay - заснований у 2001 році міжнародний фінансовий сервіс, що входить до групи Nova і забезпечує фінансові послуги онлайн і офлайн у відділеннях "Нової пошти". Згідно з даними на сайті, у компанії працює близько 13 тис. співробітників у більш ніж 3,6 тис. відділеннях "Нової пошти" в усій Україні. За даними Національного банку України, у 2023 році компанія була лідером за внутрішньодержавними грошовими переказами - 32% від загального обсягу.

Кількість транзакцій через NovaPay у 2023 році сягнула 354 млн, що на 31% більше за показник 2022 року, а їхня сума зросла на 41% - до 235,5 млрд грн.

Нагадаємо, NovaPay стала першою небанківською компанією в Україні, яка представила свій власний мобільний застосунок.

Нещодавно NovaPay запустила продукт із кредитування бізнесу, створений для розвитку та підтримки малого та середнього бізнесу, а саме для ФОПів, які є резидентами України та клієнтами Нової пошти і NovaPay.

Також повідомлялося, що відтепер у будь-якому відділенні "Нової пошти" можна отримати міжнародний переказ MoneyGram.