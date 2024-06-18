NovaPay розпочав виплати за оренду паїв: як їх отримати

Компанія NovaPay розпочала співпрацю з аграрними компаніями, включно з МХП. Тепер власники земельних угідь, які здають свої паї в оренду цим компаніям, можуть отримати виплати за допомогою NovaPay.

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Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що кожен орендодавець може самостійно обрати, у який спосіб отримати кошти: через зарахування на картку NovaPay, на карту іншого банку або готівкою в одному з 3500 відділень "Нової пошти".

"NovaPay забезпечує високу швидкість і зручність отримання виплат. Адже відділення "Нової пошти" працюють навіть у самих віддалених селах, у тому числі й на прифронтових територіях", - йдеться в повідомленні пресслужби.

Як отримати виплату за оренду паїв

Щоб отримати виплату, потрібно:

завітати до зручного відділення "Нової пошти";

повідомити касира про отримання виплат за оренду землі;

надати документи, що посвідчують особу;

отримати кошти – на рахунок NovaPay, іншого банку чи готівкою.

У компанії повідомляють, що такі масові виплати NovaPay здійснює з допомогою продукту для бізнесу "Реєстрові виплати". Він дозволяє здійснювати платежі миттєво та зручно для усіх учасників процесу: зробивши один переказ, гроші надійдуть сотням людей.

Про NovaPay

NovaPay - заснований у 2001 році міжнародний фінансовий сервіс, що входить до групи Nova і забезпечує фінансові послуги онлайн і офлайн у відділеннях "Нової пошти". Згідно з даними на сайті, у компанії працює близько 13 тис. співробітників у більш ніж 3,6 тис. відділеннях "Нової пошти" в усій Україні. За даними Національного банку України, у 2023 році компанія була лідером за внутрішньодержавними грошовими переказами - 32% від загального обсягу.

Кількість транзакцій через NovaPay у 2023 році сягнула 354 млн, що на 31% більше за показник 2022 року, а їхня сума зросла на 41% - до 235,5 млрд грн.

Нагадаємо, NovaPay стала першою небанківською компанією в Україні, яка представила свій власний мобільний застосунок.

Нещодавно NovaPay запустила продукт із кредитування бізнесу, створений для розвитку та підтримки малого та середнього бізнесу, а саме для ФОПів, які є резидентами України та клієнтами Нової пошти і NovaPay.

Також повідомлялося, що відтепер у будь-якому відділенні "Нової пошти" можна отримати міжнародний переказ MoneyGram.