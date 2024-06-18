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NovaPay начал выплаты за аренду паев: как их получить
Компания NovaPay начала сотрудничество с аграрными компаниями, включая МХП. Теперь владельцы земельных угодий, сдающие свои паи в аренду этим компаниям, могут получить выплаты с помощью NovaPay.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Отмечается, что каждый арендодатель может самостоятельно выбрать, каким образом получить средства: через зачисление на карту NovaPay, на карту другого банка или наличными в одном из 3500 отделений "Новой почты".
"NovaPay обеспечивает высокую скорость и удобство получения выплат. Ведь отделения "Новой почты" работают даже в самых отдаленных селах, в том числе и на прифронтовых территориях", - говорится в сообщении пресс-службы.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Как получить выплату за аренду паев
Чтобы получить выплату, нужно:
- посетить удобное отделение "Новой почты";
- сообщить кассиру о получении выплат за аренду земли;
- предоставить документы, удостоверяющие личность;
- получить средства – на счет NovaPay, другого банка или наличными.
В компании сообщают, что такие массовые выплаты NovaPay производит с помощью продукта для бизнеса "Реестровые выплаты". Он позволяет производить платежи мгновенно и удобно для всех участников процесса: сделав один перевод, деньги поступят сотням людей.
О NovaPay
NovaPay – основанный в 2001 году международный финансовый сервис, входящий в группу Nova и обеспечивающий финансовые услуги онлайн и офлайн в отделениях "Новой почты". Согласно данным на сайте, в компании работает около 13 тыс. сотрудников в более чем 3,6 тыс. отделениях "Новой почты" по всей Украине. По данным Национального банка Украины, в 2023 году компания была лидером по внутригосударственным денежным переводам – 32% от общего объема.
Количество транзакций через NovaPay в 2023 году достигло 354 млн, что на 31% больше показателя 2022 года, а их сумма выросла на 41% - до 235,5 млрд грн.
Напомним, NovaPay стала первой небанковской компанией в Украине, представившей свое собственное мобильное приложение.
Недавно NovaPay запустила продукт по кредитованию бизнеса, созданный для развития и поддержки малого и среднего бизнеса, а именно для ФЛПов, являющихся резидентами Украины и клиентами Новой почты и NovaPay.
Также сообщалось, что теперь в любом отделении "Новой почты" можно получить международный перевод MoneyGram.