NovaPay начал выплаты за аренду паев: как их получить

Компания NovaPay начала сотрудничество с аграрными компаниями, включая МХП. Теперь владельцы земельных угодий, сдающие свои паи в аренду этим компаниям, могут получить выплаты с помощью NovaPay.

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Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что каждый арендодатель может самостоятельно выбрать, каким образом получить средства: через зачисление на карту NovaPay, на карту другого банка или наличными в одном из 3500 отделений "Новой почты".

"NovaPay обеспечивает высокую скорость и удобство получения выплат. Ведь отделения "Новой почты" работают даже в самых отдаленных селах, в том числе и на прифронтовых территориях", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как получить выплату за аренду паев

Чтобы получить выплату, нужно:

посетить удобное отделение "Новой почты";

сообщить кассиру о получении выплат за аренду земли;

предоставить документы, удостоверяющие личность;

получить средства – на счет NovaPay, другого банка или наличными.

В компании сообщают, что такие массовые выплаты NovaPay производит с помощью продукта для бизнеса "Реестровые выплаты". Он позволяет производить платежи мгновенно и удобно для всех участников процесса: сделав один перевод, деньги поступят сотням людей.

О NovaPay

NovaPay – основанный в 2001 году международный финансовый сервис, входящий в группу Nova и обеспечивающий финансовые услуги онлайн и офлайн в отделениях "Новой почты". Согласно данным на сайте, в компании работает около 13 тыс. сотрудников в более чем 3,6 тыс. отделениях "Новой почты" по всей Украине. По данным Национального банка Украины, в 2023 году компания была лидером по внутригосударственным денежным переводам – 32% от общего объема.

Количество транзакций через NovaPay в 2023 году достигло 354 млн, что на 31% больше показателя 2022 года, а их сумма выросла на 41% - до 235,5 млрд грн.

Напомним, NovaPay стала первой небанковской компанией в Украине, представившей свое собственное мобильное приложение.

Недавно NovaPay запустила продукт по кредитованию бизнеса, созданный для развития и поддержки малого и среднего бизнеса, а именно для ФЛПов, являющихся резидентами Украины и клиентами Новой почты и NovaPay.

Также сообщалось, что теперь в любом отделении "Новой почты" можно получить международный перевод MoneyGram.