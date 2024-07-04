NovaPay запускает рассрочку для своих клиентов

В мобильном приложении NovaPay появился новый продукт – рассрочка, позволяющая мгновенно получить кредитные средства за несколько кликов.

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Об этом сообщила пресс-служба NovaPay.

Отмечается, что новый продукт имеет два удобных формата:

Рассрочка на платеж по истории операций позволяет перевести уже совершенную транзакцию взаймы. Это может быть оплата за покупку, произведенная ранее, за коммунальные услуги или даже перевод другому человеку – с карты на карту или по реквизитам (IBAN) – клиенту NovaPay или любого банка. Кредитные средства на карту, которые затем можно использовать для оплаты будущих покупок или снятия наличных.

Как оформить

Рассрочку можно оформить в мобильном приложении NovaPay на срок от 3 до 12 месяцев. Минимальная сумма – 1000 грн, первый взнос отсутствует. Если вы хотите получить кредит на уже произведенный платеж, то это можно сделать в течение месяца.

Максимальный размер ссуды рассчитывается в зависимости от кредитного лимита каждого клиента, который можно проверить в приложении NovaPay, и может достигать 100 тыс. грн.

Долг нужно будет погашать равными частями, ежемесячным обязательным платежом. Для удобства клиента настроено автоматическое списание. Достаточно будет проверить наличие средств на карте на дату списания. Ставка – 0,00001% годовых, комиссия за предоставление рассрочки – 3,5% от суммы кредита в месяц (реальная годовая процентная ставка – до 97,34%).

При досрочном погашении комиссия взимается только за фактический срок использования кредита, никаких переплат за полный срок кредитования отсутствует.

Напомним, в конце 2022 года NovaPay запустил свой первый кредитный продукт для частных клиентов – Посылка в кредит. За полтора года его работы компания выдала более 132 тыс. кредитов на сумму около 850 млн. грн.

О NovaPay

NovaPay – основанный в 2001 году международный финансовый сервис, входящий в группу Nova и обеспечивающий финансовые услуги онлайн и офлайн в отделениях "Новой почты". Согласно данным на сайте, в компании работает около 13 тыс. сотрудников в более чем 3,6 тыс. отделениях "Новой почты" по всей Украине. По данным Национального банка Украины, в 2023 году компания была лидером по внутригосударственным денежным переводам – 32% от общего объема.

Количество транзакций через NovaPay в 2023 году достигло 354 млн, что на 31% больше показателя 2022 года, а их сумма выросла на 41% - до 235,5 млрд грн.

Напомним, NovaPay стала первой небанковской компанией в Украине, представившей свое собственное мобильное приложение .

Недавно NovaPay запустила продукт по кредитованию бизнеса, созданный для развития и поддержки малого и среднего бизнеса, а именно для ФЛПов, являющихся резидентами Украины и клиентами Новой почты и NovaPay.

Также сообщалось, что теперь в любом отделении "Новой почты" можно получить международный перевод MoneyGram.