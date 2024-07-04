NovaPay запускає розстрочку для своїх клієнтів

У мобільному застосунку NovaPay з’явився новий продукт – розстрочка, яка дозволяє миттєво отримати кредитні кошти за кілька кліків.

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Про це повідомила пресслужба NovaPay.

Зазначається, що новий продукт має два зручних формати:

Розстрочка на платіж з історії операцій дозволяє перевести вже здійснену транзакцію у позику. Це може бути оплата за покупку, яка здійснена раніше, за комунальні послуги або навіть переказ іншій людині – з картки на картку чи за реквізитами (IBAN) – клієнту NovaPay чи будь-якого банку. Кредитні кошти на картку, які потім можна використати для оплати майбутніх покупок або для зняття готівки.

Як оформити

Розстрочку можна оформити у мобільному застосунку NovaPay строком від 3 до 12 місяців. Мінімальна сума – 1000 грн, перший внесок відсутній. Якщо ви хочете отримати кредит на вже здійснений платіж, то це можна зробити протягом місяця.

Максимальний розмір позики розраховується залежно від кредитного ліміту кожного клієнта, який можна перевірити у застосунку NovaPay, і може сягати до 100 тис. грн.

Борг потрібно буде погашати рівними частинами, щомісячним обов’язковим платежем. Для зручності клієнта налаштоване автоматичне списання. Достатньо буде перевірити наявність коштів на картці на дату списання. Ставка – 0,00001% річних, комісія за надання розстрочки – 3,5% від суми кредиту на місяць (реальна річна процентна ставка - до 97,34%).

При достроковому погашенні комісія стягується лише за фактичний термін використання кредиту, жодних переплат за повний термін кредитування немає.

Нагадаємо, наприкінці 2022 року NovaPay запустив свій перший кредитний продукт для приватних клієнтів – Посилка в кредит. За півтора роки його роботи компанія видала понад 132 тис. кредитів на суму близько 850 млн грн.

Про NovaPay

NovaPay - заснований у 2001 році міжнародний фінансовий сервіс, що входить до групи Nova і забезпечує фінансові послуги онлайн і офлайн у відділеннях "Нової пошти". Згідно з даними на сайті, у компанії працює близько 13 тис. співробітників у більш ніж 3,6 тис. відділеннях "Нової пошти" в усій Україні. За даними Національного банку України, у 2023 році компанія була лідером за внутрішньодержавними грошовими переказами - 32% від загального обсягу.

Кількість транзакцій через NovaPay у 2023 році сягнула 354 млн, що на 31% більше за показник 2022 року, а їхня сума зросла на 41% - до 235,5 млрд грн.

Нагадаємо, NovaPay стала першою небанківською компанією в Україні, яка представила свій власний мобільний застосунок.

Нещодавно NovaPay запустила продукт із кредитування бізнесу, створений для розвитку та підтримки малого та середнього бізнесу, а саме для ФОПів, які є резидентами України та клієнтами Нової пошти і NovaPay.

Також повідомлялося, що відтепер у будь-якому відділенні "Нової пошти" можна отримати міжнародний переказ MoneyGram.