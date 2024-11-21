NovaPay привлекает инвесторов через собственное приложение. Проценты – лучше банковских, – CFO компании Игорь Приходько

С мая прошлого года NovaPay предлагает украинцам нетипичный инвестиционный продукт – корпоративные облигации. Недавно компания сообщила о предварительных итогах их продаж: по состоянию на октябрь 2024 года, ценные бумаги NovaPay (эмитент облигаций – ООО "НоваПей Кредит") приобрели уже около 3000 украинцев более чем на 600 млн гривен. Также компания обновила процентные ставки по облигациям.

Почему NovaPay выбрала путь формирования пассивов через облигации, на которые цели планируется использовать привлеченные средства, а также о стратегии развития финансовой деятельности компании на ближайшие годы рассказал CFO NovaPay Игорь Приходько.

Компания NovaPay – часть группы компаний Nova ("Новая почта"). Как устроена ваша работа? На чем фокусируетесь?

— В течение 12 лет мы предоставляем украинцам и бизнесу удобные решения для платежей и переводов. Мы обеспечиваем финансовые расчеты по тем услугам, которые предоставляет Новая почта. Объединяя финансовые услуги с логистикой, мы создаем продукты, которыми пользуются миллионы украинцев. Уверен, что все украинцы знают, что такое наложенный платеж и охотно пользуются им. Ежедневно мы обслуживаем более 1 млн. клиентов.

Однако в последние годы компания трансформируется и расширяет свои услуги за пределы традиционных оплат за логистику. В прошлом году NovaPay получила расширенную лицензию от НБУ, став первым небанковским финансовым учреждением, которое может открывать счета и выпускать карты. Приложение. Мы стали первопроходцами в этом сегменте рынка.

Наша цель сейчас – увеличивать количество клиентов, которые пользуются не только логистическими услугами, но и финансовыми. Поэтому мы создали продукт, который будет помогать украинцам облегчать их финансовую рутину – собственное платежное приложение.

Как возникла идея создания собственного финансового приложения, учитывая большое количество технологических банков, с которыми трудно конкурировать?

— Ей очень много лет. Мы всегда хотели давать клиентам больше. Логика проста: если мы уже предоставляем простые финансовые услуги, непосредственно денежные переводы, почему мы не можем увеличить спектр этих услуг? Это будет органично, да и опыт уже есть.

К тому же каждый бизнес нуждается в новых вызовах и развитии. Уже некоторое время мы планировали выход за пределы "Новой почты" и исследовали, какие продукты и технологии могут быть наиболее эффективными для нас и интересны нашим клиентам.

Мы определили цель стать лучшей финансовой компанией, при этом не становясь очередным украинским банком

Когда стало известно, что в Украине вступит в силу обновленный закон о платежных услугах, мы поняли: это именно то, что нам нужно. И мы начали действовать и создали удобное финансовое приложение для ежедневного банкинга. В нашем фиолетовом приложении доступны все привычные для клиентов банковские услуги: платежная карта, платежи, переводы, оплата коммунальных услуг, оформление рассрочки и прочее. Кроме того, мы предлагаем функции, которые больше не найдете нигде на украинском рынке.

В каких-то вещах мы не можем конкурировать с банками, особенно с государственными. Например, в стоимости кредитов для ФЛП. У нас с банками разная стоимость фондирования, разная стоимость пассива, который мы вкладываем в кредитный портфель. Поэтому если сравнивать государственные банки, государственные программы, где для ФЛП есть целевые кредиты, и он в результате имеет 10-15% годовых, мы здесь не конкуренты — наша ставка 28%, хотя до конца января следующего года действует акционная ставка – 20%.

Кто является потребителем ваших финансовых услуг?

— Типичный портрет пользователя нашим мобильным приложением — клиент "Новой почты", который активно покупает или продает онлайн и не боится инноваций. Таких активных пользователей у нас уже больше 360 тысяч.

Вы, как "небанк", не можете привлекать депозиты от клиентов. Однако у вас есть альтернатива – продажа корпоративных облигаций. Почему решили идти по этому пути?

— Да, действительно мы не можем привлекать депозиты, как это делают банки. Но поскольку мы предоставляем подобные услуги, нам нужно было создать продукт вроде депозитов. Проанализировав рынок и бизнесы, которым клиенты доверяют свои деньги, мы поняли, что клиенты склонны доверять не только банкам. А еще и крупным компаниям, являющимся love mark для клиента, или авторитетными с точки зрения масштаба ведения бизнеса. Конечно, такова для украинцев уже много лет группа компаний NOVA, ей доверяют. Поэтому мы решили попробовать и выпустить собственные корпоративные облигации. У нас было глубокое убеждение, что это должно сработать. И так, собственно, и вышло.

На какую сумму вы выпустили облигации, сколько уже было продано инвесторам? Куда пойдут деньги?

— Мы стартовали в прошлом году, тогда NovaPay зарегистрировал три публичных выпуска процентных облигаций серий A, B и C по 100 млн грн каждый. В 2024 году мы выпустили еще три выпуска таких ценных бумаг – серий D, Е и F. Кстати, рейтинговое агентство "Стандарт-Рейтинг" постоянно присваивает кредитный рейтинг всем нашим облигациям, и наша оценка – на уровне uaAA. Это самый высокий показатель среди украинских финансовых учреждений.

Было немало обсуждений, особенно когда мы первый раз согласовывали котировки по облигациям, но все сработало — сейчас у нас зарегистрирована эмиссия общим объемом 600 млн грн, а продали чуть более 300 млн — это наш портфель на сегодняшний день. Но если смотреть на обращение, то мы уже два раза эту эмиссию "обратили". Это значит, что клиенты, однажды попробовавшие, и мы с ними рассчитавшиеся, к нам возвращаются.

Количество клиентов, ежедневно покупающих облигации в нашем приложении, растет, и если мы стартовали в начале с 1-2 клиентов в день, то сейчас уже около 3 000 облигационеров

Средства, привлеченные от размещения облигаций, направляем на развитие уже эффективно работающих кредитных продуктов.

Корпоративные облигации в Украине обычно покупают преимущественно институциональные инвесторы. Вы добавили возможность их приобретения в приложение. Почему вы решили выходить на розничный рынок? Не проще было бы разместить облигации только среди институционалов?

— Наши выпуски непривычны для рынка, потому что они ориентированы не на корпоративных клиентов, а на физических лиц. В этом и есть сложность, потому что наши выпуски публичны, а процесс публичного сопровождения выпуска – более тяжелый. Что касается самого процесса регистрации регулятором по новым процедурам, то мы также были первопроходцами. И это тоже наложило определенный отпечаток. Но это все стоило результата.

Как это конкурентноспособный с точки зрения доходности для клиентов продукт?

— Пока доходность наших облигаций за 1 месяц составляет 10%, на 12 месяцев — 18% годовых. Можно дискутировать, это много или мало, однако по сравнению с рыночными ставками по депозитам доход немного выше. Это альтернативный и доступный инвестиционный инструмент.

А что касается уплаты налогов по этим ценным бумагам?

— Как и любой доход, прибыль от продажи облигаций должна быть обложена налогом, как и те же депозиты или кэшбек. агентом здесь выступает наш партнер, участник фондового рынка, обеспечивающий ведение счетов в ценных бумагах.

Вы сказали, что средства, вырученные от облигаций, направляете в развитие бизнеса, а именно в кредитные продукты. Какие из них запустили, какие еще в планах?

— Средства от продажи облигаций мы привлекаем для финансирования наших кредитных программ. К примеру, посылка в кредит, рассрочка для частных клиентов и кредиты для бизнеса.

Посылка в кредит уже полтора года пользуется популярностью наших клиентов. Уже более 40 000 украинцев воспользовались услугой и оформили 170 000 таких кредитов с помощью NovaPay. Также этим летом мы упустили возможность оформления рассрочки в приложении. Это можно сделать двумя способами: любую операцию, которую вы уже сделали, можно перевести в рассрочку или получить кредитные средства на карту. Это услуга в один клик. Срок кредитования от 3 до 12 месяцев, а сумма может достигать 100 тыс грн, зависит от персонального кредитного лимита. За четыре месяца мы уже выдали ссуд на более чем 375 млн грн.

Кредит для ФЛП можно оформить на сумму от 100 тыс. до 1 млн грн сроком от одного до двух лет с базовой процентной ставкой до 28% годовых. Возврат займа — ежемесячно, равными частями в течение всего периода.

Какие ваши планы? Какие сложности видите в их реализации, какие стимулирующие факторы?

— Мы хотим стать лучшим платежным приложением и обслуживающим e-commerce сервисом. Предпосылки на рынке, наша обширная экосистема, общая со всей группой компаний и наша готовность к этому есть. Конечно, есть и вызовы и сложности, но хочу верить, что мы со всем справимся.