Шаблоны платежей и реестры наложенных платежей для ФЛП: NovaPay обновил приложение

NovaPay продолжает улучшать финансовые услуги для предпринимателей. Теперь ФОПы могут создавать шаблоны и загружать реестры наложений прямо в приложении. Об этом сообщила пресс-служба NovaPay.

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Преимущества шаблонов для платежей

Шаблоны для платежей значительно упрощают выполнение регулярных финансовых операций, ранее нуждавшихся в ручном вводе данных. Среди них – переводы на IBAN, бюджетные платежи, а также перевод средств со счета ФЛП на личную карточку физического лица.

Шаблоны можно создавать:

· на экране списка шаблонов ;

· из деталей любого платежа ФЛП ;

· после успешного завершения платежа.

К шаблонам можно настроить автоплатеж с обязательным подтверждением. Применение само напомнит о дате оплаты.

Реестры наложений: что изменилось

ФЛП теперь могут формировать реестр контроля наложенных платежей или отслеживать оплату непосредственно в приложении.

Ранее клиенты получали ежедневные реестры оплат за предыдущий день на электронную почту. клиенты могут:

· самостоятельно формировать реестр за любой период;

· делиться реестром через email, любой мессенджер и т.п.;

· просмотр информации в нескольких кликах в мобильном приложении.

В пресс-службе напоминают, что в июле этого года сервис NovaPay ввел для предпринимателей возможность открывать платежный счет непосредственно в приложении. Теперь пользователи могут быстро получить виртуальную бизнес-карту, обеспечить онлайн доступ к ключевым финансовым сервисам, оформлять доверенности, а также вносить и снимать наличные в отделениях "Новой почты"с помощью штрихкода в приложении NovaPay.

О NovaPay

NovaPay - международный финансовый сервис, основанный в 2001 году, входящий в группу Nova и предоставляющий финансовые услуги как онлайн, так и офлайн в отделениях "Новой почты". По данным официального сайта, компания насчитывает около 13 тысяч сотрудников и работает свыше 3,6 тысяч отделений "Новой почты" по всей Украине.

Согласно информации Национального банка Украины, в 2023 году NovaPay стала лидером по объему внутригосударственных денежных переводов, занимая 32% общего рынка.

Количество транзакций через NovaPay в 2023 году достигло 354 млн, что на 31% больше по сравнению с 2022 годом. Общая сумма переводов выросла на 41% и составила 235,5 млрд грн.

Недавно NovaPay запустив продукт по кредитованию бизнеса, созданный для развития и поддержки малого и среднего бизнеса, а именно для ФЛПов, являющихся резидентами Украины и клиентами Новой почты и NovaPay.