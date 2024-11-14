Зручніші платежі та відображення лімітів: NovaPay оновив застосунок

Щоб спростити і зробити приємнішою фінансову рутину українців, NovaPay впровадив оновлення в своєму застосунку.

Відкрийте нові горизонти для вашого бізнесу: стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі. 12 грудня на GET Business Festival дізнайтесь, як оптимізувати комунікації, впроваджувати ІТ-рішення та залучати інвестиції для зростання бізнесу. Забронювати участь

Про це повідомила пресслужба NovaPay.

Зручніші платежі

Зазначається, що серед нових приємних можливостей:

Оновлений дизайн: головний екран став інтуїтивнішим, а новий вигляд кнопок – візуально приємнішим. У блоці "Накопичення" можна придбати корпоративні облігації та скористатися функцією "Кейси". У розділі "Кредити" доступні "Посилка в кредит" та "Розстрочка". Оновлення також торкнулися розділу "Платежі".



Персоналізація картки : тепер можна встановити будь-яке фото як скін картки, зробивши її унікальною для кожного клієнта.

: тепер можна встановити будь-яке фото як скін картки, зробивши її унікальною для кожного клієнта. Шкала лімітів НБУ: для зручного контролю карткових переказів у межах ліміту НБУ (150 тис. грн на місяць) додано лічильник. Він показує, скільки коштів вже переказано, і скільки ще залишилось. При цьому, перекази за IBAN залишаються без лімітів та комісій, а транзакції всередині застосунку NovaPay та оплати посилок не враховуються в лічильник р2р.

Покращений пошук у базі контрагентів: тепер знайти контрагента за реквізитами стало простіше. Можна шукати за назвою, ОКПО/ІПН або номером IBAN, що значно полегшує проведення платежів.

Які переваги застосунку

Крім того, серед інших переваг застосунку NovaPay, яким вже користуються понад 366 тисяч клієнтів:

50% вигоди від вартості послуг доставки та комісії з післяплати,

вигідні тарифи на перекази з картки NovaPay на картки українських банків без комісій (за реквізитами — без обмежень, за номером картки — до 50 тис. грн),

зняття готівки без комісії у відділенні Нової пошти за штрихкодом у додатку та в будь-якому банкоматі в Україні до 50 000 грн,

привабливі умови кредитних продуктів – розстрочки та посилки в кредит.

Про NovaPay

NovaPay - заснований у 2001 році міжнародний фінансовий сервіс, що входить до групи Nova і забезпечує фінансові послуги онлайн і офлайн у відділеннях "Нової пошти". Згідно з даними на сайті, у компанії працює близько 13 тис. співробітників у більш ніж 3,6 тис. відділеннях "Нової пошти" в усій Україні. За даними Національного банку України, у 2023 році компанія була лідером за внутрішньодержавними грошовими переказами - 32% від загального обсягу.

Кількість транзакцій через NovaPay у 2023 році сягнула 354 млн, що на 31% більше за показник 2022 року, а їхня сума зросла на 41% - до 235,5 млрд грн.

За підсумками 9 місяців 2024 року через фінансовий сервіс NovaPay пройшло переказів на 213,7 млрд грн. Цей показник виявився на 29% більшим, ніж минулого року.

Нагадаємо, NovaPay стала першою небанківською компанією в Україні, яка представила свій власний мобільний застосунок.