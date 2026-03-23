Група Nova розглядає придбання банків для розвитку NovaPay

Поштово-логістична група Nova розглядає можливість придбання кількох банків для посилення позицій своєї фінансової компанії NovaPay.

Як інформує Delo.ua, про це в коментарі Forbes Ukraine повідомив співвласник групи Вячеслав Климов.

За його словами, метою придбання є розширення продуктової лінійки для клієнтів Nova та зміцнення позицій на ринку. Раніше, 19 березня під час Nova Summit, Климов зазначав, що NovaPay може незабаром перевершити фінансову компанію за масштабом надання послуг.

Варто зазначити, NovaPay була заснована у 2013 році як внутрішній сервіс для клієнтів "Нової пошти". Нині застосунком користуються понад 800 000 клієнтів, компанія обслуговує 70 000 підприємців, а зарплатним проєктом користуються понад 310 зовнішніх компаній. У вересні 2025 року NovaPay запустила застосунок NovaPay EU у Литві.

NovaPay першою серед небанківських фінансових установ в Україні отримала розширену ліцензію НБУ, яка дозволяє відкривати рахунки та випускати картки. Новим CEO компанії у грудні 2025 року став Ігор Сироватко, який до кінця березня 2026 року залишає посаду.

За підсумками 2025 року чистий прибуток NovaPay зменшився на 21,2% порівняно з 2024 роком – до 2,6 млрд грн, тоді як виторг зріс до понад 10 млрд грн, а чисті активи зросли на 26% – до 7,3 млрд грн. Нове придбання банків може стати наступним кроком у розвитку фінансового сегменту групи Nova.

Водночас загальний обсяг переказів через систему NovaPay торік сягнув 308,5 млрд грн, зростання становило 31%.