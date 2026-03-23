Группа Nova рассматривает покупку банков для развития NovaPay

Почтовая-логистическая группа Nova рассматривает возможность приобретения нескольких банков для усиления позиций своей финансовой компании NovaPay.

Как сообщает Delo.ua, об этом в комментарии Forbes Ukraine сообщил совладелец группы Вячеслав Климов.

По его словам, целью приобретения является расширение продуктовой линейки для клиентов Nova и укрепление позиций на рынке. Ранее, 19 марта во время Nova Summit, Климов отмечал, что NovaPay может скоро превзойти финансовую компанию по масштабу предоставления услуг.

Стоит отметить, что NovaPay была основана в 2013 году как внутренний сервис для клиентов "Новой почты". В настоящее время приложением пользуется более 800 000 клиентов, компания обслуживает 70 000 предпринимателей, а зарплатным проектом пользуется более 310 внешних компаний. В сентябре 2025 года NovaPay запустила приложение NovaPay EU в Литве.

NovaPay первой среди небанковских финансовых учреждений в Украине получила расширенную лицензию НБУ, позволяющую открывать счета и выпускать карты. Новым CEO компании в декабре 2025 года стал Игорь Сыроватко, который до конца марта 2026 года уходит с поста.

По итогам 2025 года чистая прибыль NovaPay уменьшилась на 21,2% по сравнению с 2024 годом – до 2,6 млрд грн, тогда как выручка выросла до более чем 10 млрд грн, а чистые активы выросли на 26% – до 7,3 млрд грн. Новое приобретение банков может стать следующим шагом в развитии финансового сегмента группы Nova.

В то же время, общий объем переводов через систему NovaPay в прошлом году достиг 308,5 млрд грн, рост составил 31%.