Сыворотка покидает NovaPay после просмотра стратегии управления.

Игорь Сыроватко
Игорь Сыроватко. Фото: NovaPay

NovaPay сообщила о смене руководства — генеральный директор Игорь Сыроватко завершает работу в должности.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на релиз компании.

Решение было принято по взаимному согласию сторон после обсуждения дальнейшей модели управления компанией на следующем этапе ее развития. Сыворотко продолжит исполнять обязанности до конца марта, обеспечивая передачу ключевых процессов, задач и зон ответственности команде.

Исполняющим обязанности CEO назначен Игорь Приходько, ранее занимавший должность финансового директора компании.

В группе Nova поблагодарили Сыворотку за работу и вклад в развитие бизнеса. В компании отметили его роль в становлении и развитии финансового сервиса и пожелали успеха в дальнейших профессиональных проектах.

Сам Сыроватко также поблагодарил акционеров и команду за доверие и совместную работу, выразив уверенность в дальнейшем развитии компании.

Совладелец группы Nova Вячеслав Климов подчеркнул, что обновленная управленческая команда продолжит реализацию стратегии NovaPay, направленной на развитие финансовых сервисов и улучшение клиентского опыта.

Напомним, Игорь Сыроватко возглавил должность генерального директора в сентябре 2025 года.

Татьяна Гойденко