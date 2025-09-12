Запланована подія 2

NovaPay сменила руководство: кто такой Игорь Сыроватко

Игорь Сыроватко
Игорь Сыроватко. Фото: NovaPay

Входящая в группу Nova финтех-компания NovaPay объявила о новом руководителе. Пост генерального директора занял Игорь Сыроватко — управленец с более чем 20-летним опытом в банковской сфере, e-commerce и клиентском сервисе.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу компании.

Кто стал новым генеральным директором NovaPay

Новый CEO NovaPay имеет более 20 лет опыта в финансовой и клиентской сфере.

Игорь Сыроватко начинал карьеру в Универсал Банке, где прошел путь от руководителя отделения до директора департамента сети. Там он получил практику работы как с частными клиентами, так и с предпринимателями. Впоследствии у компании OLX отвечал за клиентский сервис в Украине и Центральной Азии, развивал B2B-направление и формировал команды для работы с бизнес-клиентами.

"Современный финансовый сервис - это прежде всего доверие, безопасность и облегчение рутины для частных клиентов, а также эффективность и масштабирование для предпринимателей. Именно это и является нашей первоочередной целью. Ведь настоящая ценность создается тогда, когда ты помогаешь каждому клиенту - то ли частному лицу, или предпринимателю - почувствовать, что финансовые инструменты работают".

Под руководством нового CEO NovaPay компания будет развиваться как финансовая платформа для разных сегментов клиентов - от частных лиц до бизнеса.

Опыт Игоря Сыроватко в создании клиентоцентрических сервисов, масштабировании финансовых продуктов и формировании эффективных команд станет основой следующего этапа развития. Особое внимание будет уделено повышению уровня клиентского сервиса до международных стандартов, чтобы украинские пользователи и бизнес получали качественное обслуживание. Новый руководитель делает акцент на практических решениях для клиентов и поддержке культуры непрерывного развития, отмечает пресс-служба.

Кадровые изменения в компании

В конце июня "Новая почта" объявила о начале оптимизации производственных процессов. Офисным работникам предложили перейти на должности, связанные с обработкой посылок, или уволиться. Поэтому часть персонала решила уйти из компании.

Анонсировалось, что "Новая почта" планирует уволить около 3000 работников, то есть менее 10% от общей численности штата. В компании отметили, что "не ищут экономию за счет увольнений".

В июле стало известно, что из "Новой почты" уйдет СЕО Александр Бульба (он будет занимать этот пост до конца года). В августе сообщалось о завершении сотрудничества NovaPay с СЕО Андреем Кривошапко

Автор:
Ольга Опенько