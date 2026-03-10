- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
NovaPay розширив перелік платежів у мережі відділень "Нової пошти"
Фінансовий сервіс NovaPay розширив перелік платежів, які можна здійснювати у відділеннях "Нової пошти". Тепер там можна сплатити більше комунальних послуг, зокрема здійснити платежі для понад 400 об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) по всій країні.
Про це пише Delo.ua з посиланням на пресслужбу NovaPay.
Також збільшено кількість міст, де батьки можуть оплачувати дитячі садочки безпосередньо у відділеннях, і розширено перелік сервісів для погашення кредитів. До нього додано можливість сплачувати позики у фінансових компаніях Moneyveo, CreditPlus, Credit7 та FirstCredit.
Інші популярні сервіси, зокрема платежі за реквізитами, оплата податків і зборів, залишаються доступними.
Директорка департаменту розвитку бізнесу NovaPay Яна Левада зазначила, що зараз користувачі можуть сплачувати у відділеннях "Нової пошти" на користь понад 3000 компаній.
"Ми добре знаємо, що фінансові справи не завжди зручні. Саме тому робимо все, щоб вони були максимально простими й доступними – навіть коли людина просто заходить у відділення за посилкою. Якщо можна дорогою погасити кредит чи сплатити за садочок – чому б не скористатися такою можливістю?" – розповіла вона.
Комісія за оплату у відділеннях становить від 1% суми платежу і може змінюватися залежно від отримувача коштів. У застосунку NovaPay окремі платежі, зокрема поповнення мобільного рахунку або оплата за реквізитами, можна здійснювати без комісії.
Про NovaPay
NovaPay – міжнародний фінансовий сервіс групи компаній NOVA ("Нова пошта"). Його було створено майже 14 років тому. Він працює онлайн та у більш ніж 3600 відділеннях по всій Україні. Сервісом користуються близько 1 млн клієнтів, десятки тисяч підприємців та сотні компаній.
У серпні 2025 року після дев’яти років на позиції СЕО Андрій Кривошапко завершив співпрацю з NovaPay. Наступного місяця на його місце було призначено Ігоря Сироватка. У грудні Нацбанк погодив це призначення.