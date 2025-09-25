Запланована подія 2

Віталій Шулепов очолив напрямок роздрібного бізнесу NovaPay

Віталій Шулепов має понад 20 років досвіду у фінансовому секторі / NovaPay

NovaPay повідомила про призначення Віталія Шулепова на посаду заступника Генерального директора з роздрібного бізнесу. Він зосередиться на розвитку цифрових фінансових сервісів для приватних клієнтів, удосконаленні клієнтського досвіду та оптимізації бізнес-процесів компанії.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на реліз компанії.

Віталій Шулепов має понад 20 років досвіду у фінансовому секторі. Він працював на керівних посадах у провідних українських банках, де відповідав за розвиток бізнесу, організацію продажів і створення роздрібних напрямів банкінгу.

Останні роки він активно розвивав digital-рішення у Таскомбанк та Асвіо Банк, де займався комплексним розвитком мобільних банківських сервісів.

За час своєї кар’єри Віталій Шулепов досяг значних результатів: вивів споживче кредитування на перше місце на ринку, організував ефективний роздрібний бізнес банків, побудував мережу з понад 100 відділень та більш ніж 800 точок продажу.

Нагадаємо, у вересі NovaPay оголосила про нового керівника. Посаду генерального директора обійняв Ігор Сироватко — управлінець із понад 20-річним досвідом у банківській сфері, e-commerce та клієнтському сервісі. 

Автор:
Тетяна Гойденко