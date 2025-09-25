Виталий Шулепов возглавил направление розничного бизнеса NovaPay

NovaPay сообщила о назначении Виталия Шулепова на должность заместителя Генерального директора по розничному бизнесу. Он будет сосредоточен на развитии цифровых финансовых сервисов для частных клиентов, совершенствовании клиентского опыта и оптимизации бизнес-процессов компании.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на релиз компании.

У Виталия Шулепова более 20 лет опыта в финансовом секторе. Он работал на руководящих должностях в ведущих украинских банках, где отвечал за развитие бизнеса, организацию продаж и создание розничных направлений банкинга.

В последние годы он активно развивал digital-решения в Таскомбанке и Асвио Банке, где занимался комплексным развитием мобильных банковских сервисов.

За время своей карьеры Виталий Шулепов достиг значительных результатов: вывел потребительское кредитование на первое место на рынке, организовал эффективный розничный бизнес банков, построил сеть из более чем 100 отделений и более 800 точек продаж.

Напомним, в вереске NovaPay объявила о новом руководителе. Пост генерального директора занял Игорь Сыроватко — управленец с более чем 20-летним опытом в банковской сфере, e-commerce и клиентском сервисе.