Наприкінці березня Україна наростила імпорт дизелю: чи буде дефіцит у квітні

Актуальні ціни на пальне 29 січня 2026 року

Наприкінці березня обсяги імпорту дизельного пального зросли до 21,4 тис. т на добу. Загальний обсяг поставок за березень очікується на рівні 565 тис. т, що на 9% перевищує показники аналогічного періоду минулого року. Сформовані запаси та законтрактовані партії дозволяють учасникам ринку прогнозувати відсутність дефіциту щонайменше до 20 квітня.

Як пише Delo.ua, про це інформує Еnkorr.

Ціни на дизель

У південних регіонах України станом на 27 березня ціни на дизель зафіксувалися в межах 80,50–81 грн/л. На ринок вплинуло надходження партій, придбаних за нижчими котируваннями. Зокрема, було зафіксовано поставку азербайджанського пального з митною вартістю $880/т, тоді як ресурс із Румунії коштував у середньому $1512/т, а з Греції — $1261/т.

За даними аналітиків, у західних регіонах вартість дизеля починалася від 83,50 грн/л. По 83,50-83,70 грн/л пропонував пальне ЗПЕК. Солідарними були майже всі – UPG, WOG, "Мартін Трейд", "Енергія Трейд", "Нексен Оил".

Крім того, на заході залишаються під питанням обсяги і премії польського Orlen. Однак литовський виробник Orlen Lietuva знизив ціни на автопартії на 2,30 грн/л, встановивши їх на рівні 80,90–81,20 грн/л.

Позиції європейських постачальників

Найбільша невизначеність спостерігається у відносинах із грецькими заводами. Компанія Hellenic Petroleum наразі не надала пропозицій на квітень.

"Зараз від заводу жодних пропозицій. Hellas вантажить нам ще по старим контрактам", — зазначив один із імпортерів.

Водночас на заводі Motor Oil трейдерам вдалося законтрактувати обмежені партії на квітень із преміями від $80/т до $90/т. У Румунії премії залишаються вищими — на рівні $90–120/т. Це зумовлено очікуванням офіційних рішень уряду щодо регулювання паливного ринку.

Стратегія трейдерів

Через високу волатильність ринку та ризики падіння цін імпортери змінили стратегію, збільшивши частку спотових закупівель у квітневих планах. Також гравці ринку повідомляють про дефіцит обігових коштів.

"Така проблема не тільки в нас, а й і у зарубіжних трейдерів — не маленьких трейдерів", — підкреслив один з учасників ринку.

Прогноз на квітень

Завдяки пришвидшенню темпів імпорту в останній тиждень березня, компанії заходять у новий місяць із залишками пального. Сформований запас дозволяє уникнути ризиків дефіциту в першій половині квітня. Експерти прогнозують стабільну ситуацію з наявністю ресурсу щонайменше до 20 квітня.

Раніше повідомлялося, що світові ринки пального відреагували на ескалацію на Близькому Сході суттєвим зростанням котирувань. За 5 днів європейські показники на дизель зросли в середньому на $239/т. Це безпосередньо вплинуло на внутрішній ринок України – гурт у березні точково сягнув понад 88 гривень за літр.

Автор:
Тетяна Ковальчук