Гуртові ціни на дизель випередили роздріб: яка ситуація на паливному ринку України

азс
Гуртові ціни на дизпаливо випередили роздріб / Depositphotos

Світові ринки пального відреагували на ескалацію на Близькому Сході суттєвим зростанням котирувань. Протягом останніх п'яти днів європейські показники на дизель зросли в середньому на $239/т. Це безпосередньо вплинуло на внутрішній ринок України – гурт у березні точково сягнув понад 88 гривень за літр.

Як пише Delo.ua, про це інформує Еnkorr.

Цінова ситуація в регіонах

Станом на 20 березня гуртові пропозиції розподілилися наступним чином:

  • Південь : ціни стартували від 82 грн/л і досягали 85 грн/л; 
  • Львівська область: вартість пального коливалася від 84,40 до 85,75 грн/л; 
  • Чернівецька область: пропозиції зафіксовані в межах 84,40–87 грн/л: 
  • Волинь: дизель продавали по 84–85 грн/л.

Найвищі точкові ціни в гурті наприкінці тижня зафіксовані на позначці 88,25 грн/л.

Логістика та імпорт

Вартість доставки пального зростає. Фрахт танкерів наразі коштує $55-60/т (проти $50/т у середині березня). Перевезення баржами подорожчало до €30/т.

Щодо обсягів постачань, то ринок забезпечений ресурсом до кінця березня. Середньодобовий імпорт за першу половину місяця склав 16,8 тис. т. Очікуваний місячний показник — 522 тис. т, що відповідає рівню минулого року.

Проблеми ринку та прогнози

Стрімке подорожчання (понад 50 % за місяць) призвело до вимивання обігових коштів у трейдерів. Додатковим чинником є від'ємний спред між гуртом та роздрібом, який склав -4,17 грн/л. Це обмежує закупівельну спроможність невеликих мереж АЗС.

Постачальники пального з Польщі (Orlen) та південних напрямків наразі не озвучують конкретних обсягів та премій на квітень. Очікується, що премії на півдні стартуватимуть від $65/т. Більша ясність щодо постачань на наступний місяць має з’явитися після 25 березня.

Зі слів імпортерів, до кінця місяця ринок забезпечений пальним. На ринку все менше говорять про обсяги і все більше про премії постачальників, які тягнуть до останнього, щоб не програти.

Нагадаємо, у грудні-лютому імпорт дизпального сягнув 1,72 млн тонн, що на 27% більше за показник попередньої зими. Низькі температури змусили трейдерів переорієнтуватися на поставки з Польщі та Литви, що збільшило частку імпорту через західний кордон до 63% від загальних постачань.

Автор:
Тетяна Ковальчук