Імпорт дизельного пального в Україну взимку зріс на 27%: які країни стали головними постачальниками

У грудні-лютому імпорт дизпального сягнув 1,72 млн тонн, що на 27% більше за показник попередньої зими. Низькі температури змусили трейдерів переорієнтуватися на поставки з Польщі та Литви, що збільшило частку імпорту через західний кордон до 63% від загальних постачань.

У січні 2026 року частка імпорту дизелю з північно-східної Європи та США сягнула 76%, тоді як частка постачань із південного напрямку скоротилася до 24%. Найбільшим постачальником стала Польща, яка забезпечила 755 тис. тонн палива, або 44% від загального обсягу. На другому місці опинилася Греція з часткою 24%, проте основний обсяг звідти надійшов у грудні до настання морозів.

Особливістю сезону став рекордний імпорт "арктичної" марки дизпального пального, обсяг якого склав 250 тис. тонн. Це вчетверо більше, ніж два роки тому. Провідними постачальниками цієї марки стали компанії "Укрнафта", ОККО та WOG. Через складність доступу до морозостійких марок кількість активних імпортерів на ринку зменшилася до 113 компаній проти 139 минулої зими. При цьому перша десятка імпортерів забезпечила 77% усіх обсягів поставок.

"Минула зима виявилася справжнім іспитом. Особливістю стала підвищена потреба у морозостійких марках дизпального, імпорт яких став рекордним за всю історію спостережень. Ринок гідно склав цей іспит, більше того, увійшов у дуже турбулентний березень із запасами, які дозволили стримати зростання цін внаслідок початку війни в Ірані", — зазначив директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн.

Найбільш стрімку динаміку зростання серед великих компаній продемонстрували "Д.Трейдинг", ЗПЕК та "Укрнафта". Сформовані взимку запаси пального дозволили ринку уникнути різкого стрибка цін на початку весни, попри дефіцит нафтопродуктів через геополітичну напруженість у світі.

Нагадаємо, за зиму роздрібна реалізація бензину, дизельного пального та автогазу в Україні склала 2,06 млрд літрів. Цей показник на 17% перевищив дані минулого періоду і став рекордним з 2021 року.