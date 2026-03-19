Импорт дизельного горючего в Украину зимой вырос на 27%: какие страны стали главными поставщиками

В декабре-феврале импорт дизтоплива достиг 1,72 млн тонн, что на 27% больше показателя предыдущей зимы. Низкие температуры заставили трейдеров переориентироваться на поставки из Польши и Литвы, что увеличило долю импорта через западную границу до 63% от общих поставок.

В январе 2026 г. доля импорта дизеля из северо-восточной Европы и США достигла 76%, тогда как доля поставок с южного направления сократилась до 24%. Крупнейшим поставщиком стала Польша, обеспечившая 755 тыс. тонн топлива или 44% от общего объема. На втором месте оказалась Греция с долей 24%, однако основной объем оттуда поступил в декабре до наступления морозов.

Особенностью сезона стал рекордный импорт "арктической" марки дизтоплива, объем которого составил 250 тыс. тонн. Это в четыре раза больше, чем два года назад. Ведущими поставщиками этой марки стали компании "Укрнефть", ОККО и WOG. Из-за сложности доступа к морозостойким маркам количество активных импортеров на рынке уменьшилось до 113 компаний против 139 минувшей зимы. При этом первая десятка импортеров обеспечила 77% всех объемов поставок.

"Прошлая зима оказалась настоящим экзаменом. Особенностью стала повышенная потребность в морозостойких марках дизтоплива, импорт которых стал рекордным за всю историю наблюдений. Рынок достойно сдал этот экзамен, более того, вошел в очень турбулентный март с запасами, которые позволили сдержать рост цен в результате начала войны в Иране" Куюн.

Наиболее стремительную динамику роста среди крупных компаний продемонстрировали "Д.Трейдинг", ЗТЭК и "Укрнафта". Сложившиеся зимой запасы горючего позволили рынку избежать резкого скачка цен в начале весны, несмотря на дефицит нефтепродуктов из-за геополитической напряженности в мире.

Напомним, за зиму розничная реализация бензина, дизельного горючего и автогаза в Украине составила 2,06 млрд литров. Этот показатель на 17% превысил данные прошедшего периода и стал рекордным с 2021 года.