Продажи горючего зимой побили все рекорды: сколько бензина, дизеля и автогаза реализовали АЗС

За зиму розничная реализация бензина, дизельного горючего и автогаза в Украине составила 2,06 млрд литров. Этот показатель на 17% превысил данные прошедшего периода и стал рекордным с 2021 года.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Enkorr.

Особенностью сезона стало то, что зимние продажи оказались выше традиционных пиковых месяцев августа-октября. Главным фактором роста оставался высокий спрос на топливо для генераторов, который удерживался на рынке, по меньшей мере, до середины февраля.

Согласно данным "Консалтинговой группы "А-95", общий баланс горючего на рынке в зимний период 2025-2026 годов вырос на 16% по сравнению с предыдущим годом и составил 2,6 млн тонн. В структуре рынка объемы бензина увеличились на 17%, составив 631,4 тыс. тонн. 15% и 16% соответственно, достигнув отметок в 1,7 млн. тонн и 278 тыс. тонн. Такие темпы наполнения рынка позволили полностью обеспечить спрос потребителей во всех регионах Украины в течение зимнего сезона.

продажи топлива в зимний период / Enkorr

В региональном разрезе наибольший прирост потребления зафиксирован в Киевской и Сумской областях, где объемы выросли на 24%, составив 477 млн литров и 43 млн литров соответственно. Рост более 20% продемонстрировал также Черкасская, Полтавская, Харьковская, Черниговская и Винницкая области. В то же время минимальный прирост в 7% был зафиксирован в Житомирской области, а показатели Закарпатской и Ровенской областей выросли чуть более чем на 8%.

Тройка лидеров по объемам реализации – Киевская, Днепропетровская и Львовская области – суммарно обеспечили 39% всех продаж в стране, реализовав 812 млн литров горючего.

Напомним, в феврале импорт бензинов в Украину увеличился на 18% по отношению к январю и достиг отметки 190 тыс. т. По сравнению с февралем прошлого года объемы выросли в 2,4 раза.