Продажі пального взимку побили всі рекорди: скільки бензину, дизелю і автогазу реалізували АЗС

За зиму роздрібна реалізація бензину, дизельного пального та автогазу в Україні склала 2,06 млрд літрів. Цей показник на 17% перевищив дані минулого періоду і став рекордним з 2021 року.

Як пише Delo.ua, про це інформує Еnkorr.

Особливістю сезону стало те, що зимові продажі виявилися вищими за традиційні пікові місяці серпня-жовтня. Головним фактором зростання залишався високий попит на пальне для генераторів, який утримувався на ринку щонайменше до середини лютого.

Згідно з даними "Консалтингової групи "А-95", загальний баланс пального на ринку у зимовий період 2025–2026 років зріс на 16% порівняно з попереднім роком і склав 2,6 млн тонн. У структурі ринку обсяги бензину збільшилися на 17%, склавши 631,4 тис. тонн. Показники дизельного пального та скрапленого газу зросли на 15% і 16% відповідно, досягнувши позначок у 1,7 млн тонн та 278 тис. тонн. Такі темпи наповнення ринку дозволили повністю забезпечити попит споживачів в усіх регіонах України протягом зимового сезону.

продажі пального у зимній період / Enkorr

У регіональному розрізі найбільший приріст споживання зафіксовано на Київщині та Сумщині, де обсяги зросли на 24%, склавши 477 млн літрів та 43 млн літрів відповідно. Зростання понад 20% продемонстрували також Черкаська, Полтавська, Харківська, Чернігівська та Вінницька області. Водночас мінімальний приріст у 7% був зафіксований на Житомирщині, а показники Закарпатської та Рівненської областей зросли трохи більше ніж на 8%.

Трійка лідерів за обсягами реалізації — Київська, Дніпропетровська та Львівська області — сумарно забезпечили 39% усіх продажів у країні, реалізувавши 812 млн літрів пального.

Нагадаємо, у лютому імпорт бензинів в Україну збільшився на 18% відносно січня і досяг позначки 190 тис. т. Порівняно з лютим минулого року обсяги зросли у 2,4 раза.