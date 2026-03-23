Оптовые цены на дизель опередили розницу: какая ситуация на топливном рынке Украины

Мировые рынки горючего отреагировали на эскалацию на Ближнем Востоке существенным ростом котировок. За последние пять дней европейские показатели на дизель выросли в среднем на $239/т. Это напрямую повлияло на внутренний рынок Украины – опт в марте точечно достиг более 88 гривен за литр.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Enkorr.

Ценовая ситуация в регионах

По состоянию на 20 марта оптовые предложения распределились следующим образом:

Юг: цены стартовали от 82 грн/л и достигали 85 грн/л;

Львовская область: стоимость горючего колебалась от 84,40 до 85,75 грн/л;

Черновицкая область: предложения зафиксированы в пределах 84,40–87 грн/л:

Волынь: дизель продавали по 84–85 грн/л.

Высокие точечные цены в группе в конце недели зафиксированы на отметке 88,25 грн/л.

Логистика и импорт

Стоимость доставки горючего растет. Фрахт танкеров сейчас стоит $55-60/т (против $50/т в середине марта). Перевозка баржами подорожала до €30/т.

Что касается объемов поставок, то рынок обеспечен ресурсом до конца марта. Среднесуточный импорт за первую половину месяца составил 16,8 тыс. т. Ожидаемый месячный показатель – 522 тыс. т, что соответствует уровню прошлого года.

Проблемы рынка и прогнозы

Стремительное подорожание (более 50% в месяц) привело к вымыванию оборотных средств у трейдеров. Дополнительным фактором является отрицательный спрэд между оптом и розницей, составивший -4,17 грн/л. Это ограничивает закупочную способность небольших сетей АЗС.

Поставщики горючего из Польши (Orlen) и южных направлений пока не озвучивают конкретные объемы и премии на апрель. Ожидается, что премии на юге будут стартовать от $65/т. Большая ясность по поставкам на следующий месяц должна появиться после 25 марта.

По словам импортеров, к концу месяца рынок обеспечен горючим. На рынке все меньше говорят об объемах и все больше о премиях поставщиков, которые тянут к последнему, чтобы не проиграть.

Напомним, в декабре-феврале импорт дизтоплива достиг 1,72 млн тонн, что на 27% больше показателя предыдущей зимы. Низкие температуры заставили трейдеров переориентироваться на поставки из Польши и Литвы, что увеличило долю импорта через западную границу до 63% от общих поставок.