Ціни на пальне пішли вниз: UPG різко здешевила бензин і дизель
Мережа UPG знизила ціни на бензин та дизель на своїх АЗС по всій території України. Про це Delo.ua розповіли в пресслужбі компанії.
В пресслужбі зауважили, що з 25 березня ціни на всі марки бензину знижено на 2 грн/л, а всі марки дизпалива на 1 грн/л. Тим часом ціни на автогаз залишаються незмінними.
В компанії пояснили, що зниження відбулося за рахунок зниження дизельних та бензинових котирувань на зовнішніх ринках, на тлі заяв про закінчення війни в Ірані, що є ознакою стабілізації ринків.
Нагадаємо, наприкінці минулого тижня світові ціни на нафту злетіли до максимумів із 2022 року на тлі загострення конфлікту на Близькому Сході, що вже спричинило різке подорожчання пального в Україні. Експерти прогнозували, що за таких умов ціна на дні дизель на АЗС могла сягнути 90–95 грн за літр.
Втім, у середу після появи інформації про нову дипломатичну спробу Вашингтона припинити конфлікт на Близькому Сході світові ціни на нафту впали приблизно на 4%.
Ситуація в Ормузькій протоці
Наразі війна Ізраїлю та США проти Ірану фактично зупинила транспортування сировини через Ормузьку протоку, що є наймасштабнішим збоєм у постачанні нафти в історії за оцінкою Міжнародного енергетичного агентства.
Через цей шлях зазвичай проходить близько 20% світового видобутку нафти та зрідженого газу.
Експерти наголошують, що навіть у разі підписання угоди, швидке відновлення видобутку та експорту залишається під питанням, доки учасники ринку не переконаються у довготривалості та стабільності припинення вогню.