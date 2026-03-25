Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,92

+0,09

EUR

50,90

+0,01

Готівковий курс:

USD

44,05

43,92

EUR

51,24

51,00

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Ціни на пальне пішли вниз: UPG різко здешевила бензин і дизель

В мережі пояснили здешевшання зміною котирувань на світових ринках / UPG

Мережа UPG знизила ціни на бензин та дизель на своїх АЗС по всій території України. Про це Delo.ua розповіли в пресслужбі компанії.

В пресслужбі зауважили, що з 25 березня ціни на всі марки бензину знижено на 2 грн/л, а всі марки дизпалива на 1 грн/л. Тим часом ціни на автогаз залишаються незмінними.

В компанії пояснили, що зниження відбулося за рахунок зниження дизельних та бензинових котирувань на зовнішніх ринках, на тлі заяв про закінчення війни в Ірані, що є ознакою стабілізації ринків.

Нагадаємо, наприкінці минулого тижня світові ціни на нафту злетіли до максимумів із 2022 року на тлі загострення конфлікту на Близькому Сході, що вже спричинило різке подорожчання пального в Україні. Експерти прогнозували, що за таких умов ціна на дні дизель на АЗС могла сягнути 90–95 грн за літр.

Втім, у середу після появи інформації про нову дипломатичну спробу Вашингтона припинити конфлікт на Близькому Сході світові ціни на нафту впали приблизно на 4%.

Ситуація в Ормузькій протоці

Наразі війна Ізраїлю та США проти Ірану фактично зупинила транспортування сировини через Ормузьку протоку, що є наймасштабнішим збоєм у постачанні нафти в історії за оцінкою Міжнародного енергетичного агентства.

Через цей шлях зазвичай проходить близько 20% світового видобутку нафти та зрідженого газу.

Експерти наголошують, що навіть у разі підписання угоди, швидке відновлення видобутку та експорту залишається під питанням, доки учасники ринку не переконаються у довготривалості та стабільності припинення вогню.

Автор:
Степан Крьока