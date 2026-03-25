Ціни на пальне пішли вниз: UPG різко здешевила бензин і дизель

Мережа UPG знизила ціни на бензин та дизель на своїх АЗС по всій території України. Про це Delo.ua розповіли в пресслужбі компанії.

В пресслужбі зауважили, що з 25 березня ціни на всі марки бензину знижено на 2 грн/л, а всі марки дизпалива на 1 грн/л. Тим часом ціни на автогаз залишаються незмінними.

В компанії пояснили, що зниження відбулося за рахунок зниження дизельних та бензинових котирувань на зовнішніх ринках, на тлі заяв про закінчення війни в Ірані, що є ознакою стабілізації ринків.

Нагадаємо, наприкінці минулого тижня світові ціни на нафту злетіли до максимумів із 2022 року на тлі загострення конфлікту на Близькому Сході, що вже спричинило різке подорожчання пального в Україні. Експерти прогнозували, що за таких умов ціна на дні дизель на АЗС могла сягнути 90–95 грн за літр.

Втім, у середу після появи інформації про нову дипломатичну спробу Вашингтона припинити конфлікт на Близькому Сході світові ціни на нафту впали приблизно на 4%.

Ситуація в Ормузькій протоці

Наразі війна Ізраїлю та США проти Ірану фактично зупинила транспортування сировини через Ормузьку протоку, що є наймасштабнішим збоєм у постачанні нафти в історії за оцінкою Міжнародного енергетичного агентства.

Через цей шлях зазвичай проходить близько 20% світового видобутку нафти та зрідженого газу.

Експерти наголошують, що навіть у разі підписання угоди, швидке відновлення видобутку та експорту залишається під питанням, доки учасники ринку не переконаються у довготривалості та стабільності припинення вогню.