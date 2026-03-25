Ціни на нафту різко знизилися на фоні мирних ініціатив США щодо Ірану

Ціни на нафту впали приблизно на 4% у середу після появи інформації про нову дипломатичну спробу Вашингтона припинити конфлікт на Близькому Сході.

Як інформує Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

Сполучені Штати надіслали Тегерану пропозицію з 15 пунктів, спрямовану на досягнення перемир'я. Очікування можливого припинення вогню дещо заспокоїли ринки, оскільки це відкриває перспективи відновлення стабільних поставок енергоресурсів із регіону, де наразі спостерігаються масштабні логістичні перебої.

Ціни на нафту

Ф’ючерси на нафту марки Brent знизилися на 4,17 долара до позначки 100,32 долара за барель, хоча в моменті ціна опускалася до 97,57 долара. Американська нафта West Texas Intermediate (WTI) втратила 3,11 долара, зафіксувавшись на рівні 89,24 долара за барель.

Аналітики зазначають, що падіння відбулося після значного зростання напередодні, і зараз головним фактором є фіксація прибутку трейдерами на фоні новин про переговорний процес.

Проте волатильність залишається високою через невизначеність остаточних результатів діалогу.

Деталі американського плану

Президент США Дональд Трамп підтвердив прогрес у переговорах, зазначивши, що сторони шукають шляхи до завершення бойових дій. План Вашингтона, за даними джерел, передбачає запровадження місячного режиму тиші для обговорення ключових умов.

Пропозиція включає ліквідацію ядерної програми Ірану, припинення фінансування підконтрольних йому збройних угруповань та повне відновлення судноплавства через Ормузьку протоку.

Попри амбітність плану, частина ринкових експертів зберігає скептицизм щодо швидкого досягнення згоди.

Ситуація в Ормузькій протоці

Наразі війна фактично зупинила транспортування сировини через Ормузьку протоку, що є наймасштабнішим збоєм у постачанні нафти в історії за оцінкою Міжнародного енергетичного агентства.

Через цей шлях зазвичай проходить близько 20% світового видобутку нафти та зрідженого газу.

Експерти наголошують, що навіть у разі підписання угоди, швидке відновлення видобутку та експорту залишається під питанням, доки учасники ринку не переконаються у довготривалості та стабільності припинення вогню.

Нагадаємо, Європейська комісія вирішила перенести оприлюднення юридичної пропозиції стосовно постійної заборони імпорту російської нафти, яке раніше планувалося на 15 квітня.