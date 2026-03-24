Нафта знову дорожчає: Іран заперечив переговори з США про мир

Ціни на нафту зросли

Ціни на нафту зросли у вівторок на тлі нових побоювань щодо стабільності поставок із Перської затоки. Ринок відреагував на заяву Ірану, який заперечив факт проведення переговорів зі Сполученими Штатами про припинення конфлікту. 

Як інформує Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 2,9% до 102,83 долара за барель, а американська нафта WTI подорожчала на 2,8%, досягнувши позначки 90,62 долара.

Напередодні ціни на сиру нафту впали більш ніж на 10% після наказу Трампа відкласти атаки на іранські енергооб'єкти на п'ять днів. Аналітики зазначають, що це рішення тимчасово зняло "воєнну премію" з вартості бареля.

Проте сьогоднішнє зростання свідчить про те, що трейдери тверезо оцінюють ситуацію: попри призупинення ракетних ударів, судноплавство через Ормузьку протоку все ще залишається під загрозою.

Військові дії вже призвели до фактичної зупинки поставок п'ятої частини світового обсягу нафти та зрідженого газу.

Ситуація в Ормузькій протоці та прогнози аналітиків

Попри напруженість, у понеділок через протоку вдалося пройти двом танкерам, що прямували до Індії. Тегеран називає заяви Вашингтона про контакти маніпуляцією фінансовими ринками та "психологічною операцією".

Експерти Macquarie прогнозують, що до моменту повного відновлення безпеки в Ормузькій протоці ціни триматимуться в діапазоні 85–110 доларів.

Якщо ж шлях залишиться заблокованим до кінця квітня, вартість нафти Brent може сягнути 150 доларів за барель.

Удари по інфраструктурі та санкційні послаблення

Іранські медіа повідомляють про нові влучання в енергетичні об'єкти в Ісфахані та Хорремшері, де постраждали газові станції та трубопроводи.

Для пом'якшення дефіциту Сполучені Штати тимчасово скасували санкції на іранську та російську нафту, яка вже перебуває в морі.

Це дозволило трейдерам пропонувати іранську сировину індійським нафтопереробним заводам, проте вже з премією до біржових котирувань Brent.

Раніше також повідомлялося, що судноплавні компанії  Maersk, Hapag-Lloyd, CMA CGM та MSC перенаправляють судна після ударів США та Ізраїлю по Ірану та закриття Ормузької протоки. Трафік там впав на 86–90% порівняно з середніми показниками.

Автор:
Тетяна Бесараб