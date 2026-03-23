Ціни на нафту Brent та WTI різко змінилися через погрози Трампа Ірану

Ціни на нафту у понеділок зросли. Інвестори намагаються зрозуміти, що сильніше вплине на ринок: військові погрози з боку Вашингтона та Тегерана чи поява мільйонів барелів іранської нафти після тимчасового скасування санкцій.

Як інформує Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 65 центів, досягнувши позначки 112,84 долара за барель. Водночас американська нафта West Texas Intermediate подорожчала на 84 центи до 98,75 долара за барель.

Попри підсумкове зростання, обидва контракти на початку сесії втрачали понад 1 долар. Примітно, що розрив у ціні між Brent та WTI наразі перевищує 13 доларів, що є найвищим показником за останні роки.

Погрози США та позиція Тегерана

Напруженість посилилася після заяви президента США Дональда Трампа про готовність знищити електростанції Ірану, якщо Ормузька протока не буде повністю відкрита протягом 48 годин.

Це сталося невдовзі після його попередніх слів про можливе згортання конфлікту. У відповідь спікер парламенту Ірану Мохаммад Бакер Калібаф попередив, що будь-яка атака на іранські об'єкти призведе до безповоротного знищення критичної інфраструктури в усьому регіоні Близького Сходу.

Критичний стан енергетичної безпеки

Виконавчий директор Міжнародного енергетичного агентства Фатіх Бірол охарактеризував поточну кризу як надзвичайно серйозну, порівнявши її наслідки з масштабами двох нафтових шоків 1970-х років разом узятих.

Бойові дії вже пошкодили ключові об'єкти в Перській затоці та практично паралізували судноплавство через Ормузьку протоку, яка забезпечує близько 20% світового постачання нафти та зрідженого газу.

Аналітики оцінюють поточні втрати видобутку в регіоні від 7 до 10 мільйонів барелів на добу.

Ситуація у видобувному секторі Іраку та реакція ринку Азії

Ірак офіційно оголосив форс-мажор на всіх родовищах, що розробляються іноземними компаніями. За даними міністра нафти країни Хаяна Абдель-Гані, видобуток компанії Basra Oil Company скоротився з 3,3 мільйона до 900 000 барелів на добу.

На цьому тлі індійські та інші азійські нафтопереробні заводи планують відновити закупівлю іранської сировини, використовуючи послаблення санкційного режиму для стабілізації власних запасів.

Раніше також повідомлялося, що судноплавні компанії Maersk, Hapag-Lloyd, CMA CGM та MSC перенаправляють судна після ударів США та Ізраїлю по Ірану та закриття Ормузької протоки. Трафік там впав на 86–90% порівняно з середніми показниками.