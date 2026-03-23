Цены на нефть Brent и WTI резко изменились из-за угроз Трампа Ирану

Цены на нефть в понедельник выросли. Инвесторы пытаются понять, что сильнее повлияет на рынок: военные угрозы со стороны Вашингтона и Тегерана или появление миллионов баррелей иранской нефти после временной отмены санкций.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 65 центов, достигнув отметки 112,84 доллара за баррель. В то же время, американская нефть West Texas Intermediate подорожала на 84 цента до 98,75 доллара за баррель.

Несмотря на итоговый рост, оба контракта в начале сессии теряли более 1 доллара. Примечательно, что разрыв в цене между Brent и WTI превышает 13 долларов, что является самым высоким показателем за последние годы.

Угрозы США и позиция Тегерана

Напряженность усилилась после заявления президента США Дональда Трампа о готовности уничтожить электростанции Ирана, если Ормузский пролив не будет полностью открыт в течение 48 часов.

Это произошло вскоре после его предыдущих слов о возможном сворачивании конфликта. В ответ спикер парламента Ирана Мохаммад Бакер Калибаф предупредил, что любая атака на иранские объекты приведет к безвозвратному уничтожению критической инфраструктуры по всему региону Ближнего Востока.

Критическое состояние энергетической безопасности

Исполнительный директор Международного энергетического агентства Фатих Бирол охарактеризовал текущий кризис как очень серьезный, сравнив его последствия с масштабами двух нефтяных шоков 1970-х годов вместе взятых.

Боевые действия уже повредили ключевые объекты в Персидском заливе и практически парализовали судоходство через Ормузский пролив, обеспечивающий около 20% мировой поставки нефти и сжиженного газа.

Аналитики оценивают текущие потери добычи в регионе от 7 до 10 миллионов баррелей в сутки.

Ситуация в добывающем секторе Ирака и реакция рынка Азии

Ирак официально объявил форс-мажор на всех месторождениях, разрабатываемых иностранными компаниями. По данным министра нефти страны Хайяна Абдель-Гани, добыча компании Basra Oil Company сократилась с 3,3 миллиона до 900 000 баррелей в сутки.

На этом фоне индийские и другие азиатские нефтеперерабатывающие заводы планируют возобновить закупку иранского сырья, используя ослабление санкционного режима для стабилизации собственных запасов.

Ранее сообщалось, что судоходные компании Maersk, Hapag-Lloyd, CMA CGM и MSC перенаправляют суда после ударов США и Израиля по Ирану и закрытия Ормузского пролива. Трафик там упал на 86–90% по сравнению со средними показателями.