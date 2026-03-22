Трамп дал Ирану 48 часов на открытие Ормузского пролива: грозится уничтожить все электростанции

Президент США Дональд Трамп заявил, что если Иран полностью не откроет Ормузский пролив в течение ближайших 48 часов, американские военные нанесут удар по всем электростанциям.

Как сообщает Delo.ua, об этом глава Белого дома написал в своей соцсети Truth Social.

"Если Иран не откроет полностью, без угрозы, Ормузский пролив в течение 48 часов с этого момента, Соединенные Штаты Америки нанесут удар и уничтожат их разные электростанции, начиная с самой большой!", - отметил Трамп.

Вместо этого штаб-квартира военного командования Ирана Хатам аль-Анбия заявила, что если США атакуют иранскую топливно-энергетическую инфраструктуру, то Иран ударит по всей американской энергетической, информационно-технологической и опреснительной инфраструктуре на Ближнем Востоке, пишет Reuters.

Ормузский пролив остается ключевым путем для мирового экспорта нефти. Она соединяет ведущих производителей в Персидском заливе, в частности, Саудовскую Аравию, Иран, Ирак и Объединенные Арабские Эмираты, с Оманским заливом и Аравийским морем.

По оценкам, через этот маршрут ежедневно транспортируется около пяти мирового потребления нефти.

Блокировка Ираном судоходства через Ормузский пролив фактически перекрыла поставки нефти из месторождений стран Персидского залива.

Ранее Трамп заявлял, что в ближайшее время военно-морские силы Соединенных Штатов могут начать. сопровождать танкеры через Ормузский пролив при необходимости.

Глава Белого дома также сообщал, что поручил Корпорации финансирования развития США (DFC) обеспечить страхование и финансовые гарантии для всей морской торговли в регионе Персидского залива, в частности для нефтяных танкеров, проходящих по этому маршруту.

Блокада Ормузского пролива

Иран 28 февраля, предупредил о закрытии Ормузского пролива. Сообщалось, что иранские военные заблокировали пролив, но в воскресенье, 1 марта, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что он не будет заблокирован для гражданских судов.

Агентство Reuters писало, что не менее 150 танкеров встали на якорь в открытом море.

Ранее сообщалось, что судоходные компании Maersk, Hapag-Lloyd, CMA CGM и MSC перенаправляющие суда после ударов США и Израиля по Ирану и закрытие Ормузского пролива. Трафик там упал на 86–90% по сравнению со средними показателями.

Также иранский командующий Корпусом стражей исламской революции Ирана (КИР) Ибрагим Джаббари заявил, что Ормузский пролив "закрыт", а Иран будет открывать огонь по любому судну, которое попытается пройти по этому маршруту.

При этом стоимость страхования для судов, проходящих через Ормузский пролив, подскочила в 12 раз .